Plzeňský soupeř přijel do Strašecí po zajímavých výsledcích s ústeckými celky (výhra 6:2 s Ještěry a porážka 4:6 s Vlčí Smečkou) velmi sebevědomý. To mu dlouho nevydrželo, protože domácí skvěle začali a už po minutě vedli zásluhou akce Javůrka a zakončení Lva. První branka vlila Bubákům ještě více energie do žil a další zásah kapitána Tomáše Duchoně bekhendovou dorážkou na sebe nenechal dlouho čekat. to ještě Samšuk trefil tyčku!