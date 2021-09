Ve skupině A měl HC 1972 Rakovník za soupeře švýcarský Luzerner SC a WAC Wien.

HC 1972 Rakovník - Luzerner SC 4:1 (3:1)

V prvních minutách byl vidět na domácích hokejkách částečný respekt ze startu v evropském poháru, Švýcarky šly v 7. minutě zásluhou kapitánky Zimmermannové z trestného rohu do vedení, ale vzápětí Daňková dokázala pohotově srovnat na 1:1 a Rakovničanky postupně začaly ovládat hřiště. Hvězdová překonala Rennerovou podruhé a ještě do přestávky Matoušková zvyšovala na 3:1. Rakovnickou převahu pak potvrdila ve druhém poločase ve 49. minutě Přibíková.

HC 1972 Rakovník - WAC Wien 1:0 (0:0)

Bitva o každý metr hřiště a postup do duelu o zlato a šanci startu v lepší evropské skupině přinesla dvě šance Rakušanek, které kryla Wittmannová, ve druhém dějství se naopak více před branku Van Rahdenové tlačily domácí pozemní hokejistky a ve 46. minutě Daňková z levé strany našla ideálně Matouškovou, jež přesnou střelou rozhodla. Rakušanky sice v závěru zlobily, využívaly vyloučení Vorlové, Stehlíkové a Mánkové, ale rakovnická týmová práce slavila se závěrečným hvizdem zasloužený úspěch.

S hrou svých svěřenkyň ve skupině byl spokojený i trenér Martin Seemann: " V obou zápasech jsme podali týmový výkon, o pět branek se podělily čtyři hráčky, inkasovali jsme pouze z trestného rohu. Máme tu vyrovnaný kádr a každá hráčka, která se dostane na hřiště, je užitečná. Jeden cíl se nám podařilo splnit, poslední duel s Ukrajinkami si chceme užít, potěšit diváky a věříme, že se nám povede."

HC 1972 Rakovník - TSOP Kolos Boryspol 2:1 (1:0)

Ukrajinky začaly velmi svižně, gólmanka Wittmannová se měla hned dvakrát co otáčet a navíc soupeřky ve vyložených šancích dvakrát těsně minuly branku. Nedáš - dostaneš se potvrdilo i tentokrát a ve 24. minutě Hvězdová ukázala svoji šikovnost a otevřela skóre utkání na 1:0. Hned po přestávce Rakovník vybojoval trestný roh a Tománková se nemýlila na 2:0. Nadějný průběh střetnutí pak kontaktním gólem z trestného rohu zdramatizovala Illienková. Ukrajinský Boryspol pak zvýšil důraz, posledních pět minut hodně bolelo, ale Rakovničanky už si nenechaly vítězství a postup do vyšší evropské skupiny vzít.

Ohlasy:

Iva Daňková:" Věřila jsem až do konce, že to uhrajeme, daly jsme do toho všechno, těžký zápas s krásným koncem."

Markéta Křikavová :" Evropský pohár jsme hrály po delší době a už v prvním duelu s Luzernem jsme si ověřily, že na to máme. Kdyby mi to řekl někdo před pěti dny, že to takhle bude, moc bych tomu nevěřila, ale povedlo se nám vyhrát všechna utkání a máme obrovskou radost, štěstí přálo připraveným."

S emocemi zhodnotil vítězný pohár i trenér Martin Seemann: "Spokojený jsem se vším a s celým týmem, udělali jsme všichni společně nejen herní, ale hlavně mentální posun, ukázalo se to i dnes v hektickém závěru a vyhrálo naše veliké srdce a přátelství celého týmu včetně všech, kteří se starali o jeho pohodu a zázemí. Pro mě osobně je to obrovský zážitek nejen ze zlaté medaile, ale hlavně z toho, co jsme za minulé dny všichni společně prožili."

HC 1972 Rakovník doprovodilo do vyšší evropské divize ruské Dinamo Elektrostal, na nepostupových místech skončily TSOP Kolos Boryspol, Navax AHTC Wien, Luzerner SC a WAC Wien.

Sestava HC 1972: Wittmannová - Tománková, Křikavová, Mánková, Somolová, Ohnemichlová, Jerijová, Hanzlová, Vorlová, Kantoříková, Matoušková, Hvězdová, Daňková, Stehlíková Holubová, Bašová, Přibíková, náhradní gólmanka Jirkovská. Trenér Martin Seemann.