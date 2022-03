Příbramský celek vstoupil do zápasu aktivněji. Především v úvodu výrazně dominoval a držel většinu času balónek na svých holích. Tento fakt se brzy projevil i na skóre. Rakovník přece jen ožil a postupně začínal promlouvat do vývoje zápasu. Zlepšená hra zapříčinila skvělý obrat na 6:3. Poté přišlo několik chyb a znejištění. Naopak Příbram zatlačila, využila přesilové hry a několika standartních situací, až srovnala skóre na konečných 6:6. V následných samostatných nájezdech byli přesnější soupeři.

Vích 2+1

Koláček 2+0

Pyskatý 1+1

Tomek 1+1

Kochánek 0+1

Vlk 0+1

Ježek 0+1

Black Angels C Dasta – FBC Rakovník A 7:11 (2:4/2:3/3:4)

Rakovník vstoupil do druhého utkání lépe a podařilo se mu brzy odstat do vedení. I přes viditelnou únavu rakovnických hráčů se soupeř nebyl schopen dostávat do nebezpečných situací. Tým působil na rozdíl od pražského soupeře vyzráleji, a to především v koncovce, kde dokázali trestat chyby obrany. Oproti prvnímu zápasu se dařilo po celý zápas dokázal držet dostatečný náskok a nepustit soupeře do hry. V závěrečné třetině se pokoušeli hráči Black Angels zvrátit vývoj při hře bez brankáře, tento risk byl potrestán dvěma zásahy do prázdné brány. Zářil Koláček, autor pěti branek!

Koláček 5+0

Pyskatý 2+3

Kochánek 1+3

Tomek 1+1

Ježek 1+0

Vích 1+0

Vlk 0+1

FBC Rakovník: Hůla – Vlk, Pospíšil, Kochánek, Humr – Vích, Pyskatý, Ježek, Tomek, Koláček