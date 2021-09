Máte za sebou letní soustředění mládeže, v čem bylo jiné oproti předchozím rokům?

Přišlo mi, že hráči i trenéři byli po období, kdy se mohlo-nemohlo sportovat, více natěšení. Z mého pohledu jakoby si člověk více vážil, že může svobodně být se svými kamarády. To mi dělalo velkou radost, jako připravenost a komunikace programů našich trenérů včetně plnění dětí, kdy v areálu byla slyšet hlavně radost a smích. Toto soustředění vnímám zatím jako nejpovedenější.

Jak probíhala již zmíněná letní příprava a jak moc velké dopady měla stopka od sportování na Vaše svěřence?

Příprava byla hodně v přátelském duchu a vedena stylem, aby si všichni připomenuli držení florbalky. Evidujeme hráče s bolestmi zad, nadváhou, apod. Obezita je pro zdraví nebezpečná věc, proto sportujme.

Není sportovní odvětví, do kterého by pandemie nezasáhla. V minulosti měl FBC Rakovník velkou hráčskou základnu, v některých kategorií jste disponovali i několika týmy. Jak vypadají soupisky pro letošní sezónu?

Pro všechny z nás je to nová situace, ale i zkušenost. Letos jsme přistoupili k sestavování týmu opatrněji, jelikož nikdo nevěděl, kolik hráčů nakonec nastoupí do sezóny. Proto má každá kategorie svůj tým, kromě mužů, kde zůstávají dva. Sice skončilo více hráčů než po běžných sezonach, ale zase mnoho nových hráčů přišlo. Stále disponujeme kompletní strukturou hráčských kategorií a týmem žen.

Kdy se rozjíždí kolotoč florbalových soutěží?

První ligové kolo hrajeme s mužským A týmem 18. září. Ligová kola zakončí 24. dubna příštího roku opět mužské áčko s ženami.

Máte nějaké posily či jsou v A týmu nějaké hráčské změny?

Sestava je v obdobné podobě jako poslední sezónu. Z Kladna přišel brankář Marek Pospíšil. Do tréninků a dle přístupu i do zápasů se budeme snažit začleňovat juniory.

Na co se v covidové pauze zaměřovali?

V době Covidu jsme pracovali na klubových dokumentech, trenéři se vzdělávali. Vytvořili jsme redakční plán. Do propagačního týmu klubu jsme přijali grafika. Pořídili jsme novou klubovou aplikaci pro trenéry XPS a novou aplikaci pro správu klubu EOS. Úspěšně jsme obhájili manažerský grant od svazu. Povedlo se nám získat nového partnera Valeo Autoklimatizace k.s., který nám pořídil nové mantinely a tím zkvalitnil tréninkové prostředí, jelikož kvalitní tréninky a výchova vlastních hráčů je pro nás vysokou prioritou.

Jaké jsou Vaše klubové činnosti kromě té herní?

Stále pokračujeme v naší práci ohledně tématu výstavby nové multifunkční haly a opravy stávající sportovní haly v Rakovníku, kterou jsme před zhruba pěti lety začali. Nebo se alespoň snažit pro prozatímní řešení týkající se tohoto tématu. Jsme jediný rakovnický velký klub bez domácího zázemí. Jako poslední dva roky se budeme i nadále domáhat změn v grantu na sport od města, který je dle našeho názoru neprůhledný a nespravedlivý.

Můžete tuto problematiku více rozvést?

Pro představu disponujeme největší členskou základnou v Rakovníku, přičemž jen za náklady tréninkových a zápasových prostor platíme přes 600 tisíc korun ročně. Oproti jiným rakovnickým klubům, které mají nájem svých prostor v sezóně za jednu korunu a navíc inkasují z pronájmů těchto prostor. Pro srovnání oproti jednomu takovému klubu klubu dostáváme např. 25% částky grantu. Sporty v Rakovníku by měly být podporovány městem jedním metrem.

Jak jsou Vaše výhledy do budoucna?

Připravujeme rozjezd Florbalové ligy firem. V proudu příprav jsou náborové akce. Plánujeme oslavu 10let klubu, kterou nám bohužel tento rok překazil Covid. Celkově se budeme snažit zlepšovat chod klubu po všech stránkách. Dále jsou v přípravách body a projekty, které bych zatím nerad zmiňoval. Hlavně, ať nás florbal stále baví.