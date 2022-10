V prvním zápase vyzvali Rakovničtí známý celek z domácího Stochova. Blue Horses B měli několik posil z jejich prvního týmu, především Prokop byl rozdílovým hráčem. Od začátku se hrál velmi aktivní florbal z obou stran, nejednalo se o žádné šachy, ba naopak o ofenzivní představení. Divácky atraktivní utkání se přelévalo z jedné strany na druhou, kdy Blue Horses těžili především z kvalitních střel ze střední vzdálenosti.

Nejzajímavější část přišla v posledních dvou minutách zápasu, kdy se dvěma rychlými akcemi dostali Blue Horses do dvoubrankového vedení a zdálo se rozhodnuto. Rakovník však svou sázkou all-in do útoku dokázal bleskurychle srovnat a o výsledku rozhodovaly nájezdy. V nich Blue Horses nezaváhali a Rakovník díky jednomu neproměněnému pokusu odcházel pouze s bodem.

Kanadské bodování:

Lukáš Pyskatý 4 (3+1)

Jakub Koláček 3 (3+0)

Jakub Kochánek 2 (1+1)

Václav Vích 2 (1+1)

Štěpán Malý 1 (0+1)

Tadeáš Kyncl 1 (0+1)

Petr Čech 1 (0+1)

Kladno Raisins - FBC Rakovník 4:5 (1:2/2:1/1:2)

Vzhledem k mladému kádru Rakovníka byl druhý zápas soubojem generací a zároveň tak úplným opakem prvního střetnutí. Jednalo se totiž především o taktickou bitvu, pro oko diváka neatraktivní zápas s velkým počtem faulů, častým vstupováním rozhodčího do hry a dohady s rozhodčími.

Rakovník se v tomto zápase i přes neustále vyrovnané skóre hledal a i na soupeře, který měl především převahu v osobních soubojích, těžko hledal recept. Hráči Rakovníka se díky své šikovnosti dostávali do šancí, ovšem s koncovkou se po celý zápas trápili a totéž platilo pro kombinace, kde je míček ne a ne poslechnout. Před koncem zápasu se Kladno dostalo do jednobrankového vedení, na to musel Rakovník zareagovat stažením na elitní formaci, což přineslo ovoce v podobě dvou slepených gólů Vícha. I přes výkon, který rozhodně nepatřil k těm nejlepším, Rakovník odcházel spokojen se třemi vybojovanými body.

Kanadské bodování:

Jakub Koláček 3 (2+1)

Václav Vích 2 (2+0)

Tadeáš Kyncl 1 (1+0)

Lukáš Pyskatý 1 (0+1)

Kryštof Svoboda 1 (0+1)

Štěpán Malý 1 (0+1)

Sestava: Vyskočil, Hůla - Kochánek, Humr, Čech, Pospíšil - Koláček, Vích, Svoboda, Petrů, Pyskatý, Kyncl, Malý