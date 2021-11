FBC Rakovník - FAT PIPE Traverza Mukařov B 4:12 (2:3/0:4/2:5)

Jelikož měl Rakovník k dispozici dva gólmany, brankář Pospíšil vyměnil výstroj za hokejku a doplnil obranu. Přesto, že se rakovnickým nedala upřít snaha, v úvodu zápasu rychle inkasovali. Na třígólové manko dokázal do první přestávky reagovat Kochánek s Koláčkem. Druhá třetina patřila výhradně Mukařovu, který čtyřmi zásahy navýšil svůj náskok. Závěrečné dějství bylo sice vyrovnané, ale produktivita byla opět na straně početnějšího celku.

FBC Rakovník: Hůla – Pospíšil, Kochánek, Tomek – Kochánek, Čech, Ježek, Vích

Koláček 2+0

Čech 1+1

Kochánek 1+0

Ježek 0+1

Panthers Praha C Power - FBC Rakovník 7:2 (4:0/1:1/2:1)

I přes neproměněný nájezd Panterů hned v první minutě, ani do druhého utkání nevystoupil Rakovník šťastně. Na tabuli svítila teprve 6. minuta, když rakovničtí prohrávali o čtyři branky. Stav se nezměnil ani po dvou přesilových hrách. Ve druhé třetině se sice dokázal prosadit Ježek, ale i nadále se Rakovník trápil v koncovce. Veškeré naděje na zdramatizování závěru zápasu zmařilo zranění Koláčka a poté také Ježka.

FBC Rakovník: Hůla - Koláček, Tomek, Kochánek - Čech, Ježek, Pyskatý, Pospíšil, Vích,

Pyskatý 1+0

Ježek 1+0

Kochánek 0+1

Vích 0+1

Jakub Kochánek: „Zápasy se ukázaly jako hodně veliké sousto pro náš tým v momentálním rozpoložení. Rád bych poděkoval Markovi Pospíšilovi, že se nabídl jako hráč do pole a Lukáši Pyskatému, který zařídil, aby mohl dorazit alespoň na druhé utkání. V prvním zápase se nám i přes početní nevýhodu dařilo překvapovat soupeře, bohužel na víc než korekci výsledku to nestačilo. Stejně tak tomu bylo v druhém střetnutí, ovšem zde byla škoda nevyužitých přesilových her. Tým se aktuálně musí dát dohromady především po zdravotní stránce a následujícím kolem se opět vítězně naladit.“