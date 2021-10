Black Angels C Dasta- FBC Rakovník A 10:2 (2:1/6:0/2:1)

Vstup do utkání se Rakovníku povedl, když šel v početní výhodě po brance Fišera do vedení. Ovšem soupeř do první přestávky dvěma zásahy otočil úvodní skóre. Druhá třetina byla jasně v režii černých andělů a půltuctem rozhodli o svém vítězství.

Ondřej Fišer 2+0

Jakub Kochánek 0+1

Sestava: Pospíšil, (Hůla) - Němeček, Kochánek, Tomek, Humr - Fišer, Koláček, Vích, Čech, Ježek, Vlk

FBC Rakovník - Red Dragons Hořovice 5:4pn (2:1/1:2/1:1)

Bylo jasné, že do druhého zápasu musí Rakovník výrazně zlepšit obranu. To se dařilo až do 8. minuty, avšak inkasovaná branka rakovnické florbalisty nastartovala a během dvou minut dokázali otočit nepříznivý stav. Následující dvě třetiny byly velmi vyrovnané, stejně tak jako konečné skóre. Utkání rozhodovala trestná střílení, ve kterých byl Rakovník šťastnějším týmem.

Hrající trenér Vít Němeček přiznal, že v prvním utkání se jeho týmu nepovedlo vůbec nic. "Chtěli jsme nedařený výkon hodit za hlavu a soustředit se na druhý duel. Po celou dobu byla hra velmi vyrovnaná. Nám se dařilo slušně bránit. Když už soupeř obranu přešel, podržel nás brankář Hůla. Škoda našich neproměněných šancí. Naštěstí naši střelci Koláček s Fišerem měli šťastné zakončení při nájezdech,“ hodnotil Němeček, jehož tým je po čtyřech kolech čtvrtý v tabulce.

Jakub Koláček 3+2

Ondřej Fišer 1+2

Václav Vích 1+0

Sestava : Hůla, (Pospíšil) - Němeček, Kochánek, Tomek, Humr - Fišer, Koláček, Vích, Čech, Ježek, Vlk.