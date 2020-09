Kdy jste začali s letní přípravou a jak vypadala?

Letní příprava, kterou děláme pro výkonnostní kategorie, začala 13. července a skončila v polovině srpna. Následně proběhlo letní soustředění na Raččím hradě a celková připravenost hráčů na novou sezónu vyvrcholila Cooperovým testem, kde trenéři vidí, kdo v jaké fyzické kondici je.

Jelikož soustředění na Raččím hradě bylo pro všechny kategorie, ovlivnila situace ohledně pandemie odjezd či realizaci?

Z informací, které mám, tak pandemie soustředění neovlivnila. Sešlo se 65 hráčů a zaměření bylo dle jednotlivých kategorií. Konkrétně děti v přípravce a elévech hrály hlavně dětské pohybové hry. Mladší žáci měli na programu především sportovní kolektivní hry a kategorie od starších žáků výše se zaměřovaly na běh, výbušnost a posilování. Z mého pohledu to bylo zatím nejlepší letní soustředění, které jsme udělali. Ze zpětných vazeb, které mám, si to všichni moc užili a to mě těší.

Kolik máte pro nový ročník přihlášených týmů?

Letos je do ligových soutěží přihlášených 12 týmů. Opět máme kompletní mužskou strukturu od přípravky až po dva mužské týmy. K tomu samozřejmě tým žen. Letos nejvíce hráčů čítá kategorie starší žáci, kde jich je 38. S ohledem na výsledky z předchozího ročníku existuje největší pravděpodobnost úspěchu u starších žáků A a dorostenců.

V srpnu se na internetu objevily náborové plakáty, mají případní zájemci ještě možnost se dodatečně přihlásit?

Náborový plakát jsme zveřejnili a stále pracujeme na co nejvíce možném rozšíření po městě a okolí. Aktuální situace nám nejspíše nedovolí, jako každý rok, fyzicky navštívit školy a školky. Nové členy nabíráme po celý rok. Tudíž, kdo má zájem, určitě si můžete florbal přijít vyzkoušet.

Váš A tým mužů bude hrát stejně jako loni, druhou nejvyšší regionální soutěž Praha + Středočeský kraj (6. nejvyšší v ČR). Jaké jsou ambice a proběhly hráčské změny?

Ambice jsou samozřejmě uhrát co nejlepší výsledek, ale více si aktuálně netroufám hádat. Z letošních 14ti kvalitních týmů jsou dvě rezervy extraligových celků – Florbal Chodov a Tatran Střešovice. Dále máme v tabulce béčko Kanonýrů Kladno. Co se týče našeho kádru, tak sestava ještě není uzavřena. Nově s námi trénuje několik nových tváří, ovšem otázka jejich působení v klubu je stále na stole.

Pokud by nastala obdobná situace jako v březnu, je vůbec reálné odehrání tolika florbalových soutěží?

Ve světě florbalu nižších soutěží je vzhledem k systémům a hraní v halách možné odsunout jedno, dvě, maximálně tři kola. Poté si myslím, že by nastalo to, co minulý rok. Co se týče nejvyšších soutěží, tam je šance na dohrání rozhodně vyšší. Pokud by něco takového nastalo a vláda by nevydala zákaz, pokračovali bychom v tréninkových procesech.

Loni jste se zaměřili na práci ohledně struktury a činnosti klubu. Jaký je další prostor, jemuž se budete věnovat?

Důležité bylo vyřešení vlastní právní subjektivity a vytvořili jsme základ pro identitu klubu. Bodů, které má organizační struktura v řešení našeho klubu, je mnoho. Nejvyšší prioritou pro klub je vyřešení otázky sportoviště pro florbal v Rakovníku.

Na jakém bodě je situace ohledně vlastního sportoviště?

Město již má návrhy od firmy, kterou pověřilo analýzou, jak tuto otázku co nejefektivněji v našem městě vyřešit. V jednáních se bude pokračovat na podzim, poté budeme chytřejší. Ovšem pevně doufám, že jakožto největší sportovní klub na Rakovnicku budeme mít možnost domácího sportoviště, stejně jako ostatní velké kluby v Rakovníku.

Kde tedy trénujete bez vlastního zázemí?

Letos využíváme k tréninkům tělocvičny 1.ZŠ, 3. ZŠ, MOA. Mužské týmy zajíždějí i na Stochov, kde má sportovní hala odpovídající rozměry a mantinely. Pokud počasí dovolí, využíváme venkovní areál sokolovny a po celou sezónu mají vybrané kategorie vedené tréninkové jednotky v posilovně Fun Family Fitness.