Ještě zkraje března před zastavením extraligy vedl Příbram proti Odolena Vodě. Poslední dubnový den však Martin Kop převzal Aero a spřádá plány, jak tým z tradiční volejbalové bašty posunout do vyšších pater elitní domácí soutěže. Co se vlastně v době koronavirové pandemie přihodilo? „Oslovil mě majitel klubu, protože dosavadní kouč Jirka Šiller odchází do Rakouska,“ začal vyprávění Martin Kop.

ODPADNE DOJÍŽDĚNÍ NA TRÉNINK

Nad nabídkou moc nepřemýšlel. S klubem je totiž historicky svázaný. Navíc v Odolena Vodě bydlí. „Do haly bych mohl chodit v bačkorách. Pěšky to mám tři minuty,“ pochvaloval si jednapadesátiletý patriot výhody angažmá ve městě v okrese Praha-východ. „Teď mi odpadne dojíždění a navíc tu mám spoustu známých,“ liboval si kouč, který má za sebou působení v Rakousku, kde vedl juniorskou reprezentaci a hotVolleys Vídeň.

Před odchodem do zahraničí se mu se spoluhráči podařilo na Odolce udělat v lize i evropských pohárech super výsledky. V týmu ze šestitisícového města kousek od Prahy, kde je mužský volejbal jasnou sportovní jedničkou, bude Martin Kop působit už potřetí. Do klubu přišel v roce 1993 a jako hráč s odolským mužstvem vybojoval tři mistrovské tituly. Když později pobýval na zahraničním angažmá, středočeský klub mezitím zkrachoval.

Po návratu se s dalšími bývalými hráči stal členem občanského sdružení „Vraťme Volejbal Vodolce“ a z pozice hrajícího trenéra pomohl Aeru k postupu do nejvyšší soutěže.

OSU DRUŽSTVA BUDOU TVOŘIT ČEŠI

Momentálně je jeho úkolem správně poskládat novou sestavu. „I kvůli tomu, že se neví, jak to bude s využíváním zahraničních hráčů, budou osu družstva tvořit Češi. Jednak mladíci, aby se vychovala příští generace, a pochopitelně zkušenější borci, kteří by tým táhli,“ nastínil Kop svou představu. Má k dispozici hráče, z nichž některé už trénoval, když byli ještě kluci. „Samozřejmě nechci vytvořit sdružení kamarádů, ale rád bych dal šanci volejbalistům, kteří mají na Odolce kořeny, bydlí tady a mají ke klubu nějaký vztah,“ poznamenal. „Z minulé sezony zůstalo šest sedm hráčů. K nim bych chtěl přivést tři další české volejbalisty. Teprve potom, a jestli to vůbec půjde, bychom sáhli po dvou cizincích, kteří by měli tým doplnit.“

Do okruhu možných posil by mohl patřit i trenérův stejnojmenný syn, který před dvěma roky hrál pod vedením otce v Příbrami. „Martin se teď věnuje hlavně studiu na ČVUT. Je před závěrečnými zkouškami na bakaláře. Do přerušení sportovních aktivit hrál ve druhé nejvyšší soutěži za celek ČZU,“ prozradil kouč o potomkovi.

Ambicí mužstva je dostat se v příští extraligové sezoně do play-off. „Tyhle zápasy mají největší náboj. Do loni rekonstruované haly chodí velice slušné návštěvy. Hala bývá z větší části zaplněná a díky různým zvukovým efektům vytvoří fanoušci skvělou atmosféru. Pokud vím, tak nejvíc se fandí v Odolce a v Příbrami,“ pochlubil se semifinalista mistrovství Evropy z roku 1999.

Navzdory tomu, že se v příštím ročníku nebude z extraligy sestupovat, touží Martin Kop po kvalitním výsledku. „Chci vést partu, která bude mít charakter a bojovného ducha a bude schopná potrápit i největší extraligové lídry,“ přál si zkušený kouč. Co předvede?