Poslední klání skončilo remízou a pro Rakovník následnou prohrou na nájezdy. Hráči i přes postavení v tabulce věděli, že je čeká náročný zápas, o to víc, když tým disponoval pouhými sedmi hráči do pole.

Nicméně kvalita i pohyb byly na straně Rakovníka, který předváděl výborné kombinace a soupeře přehrával ve všech ohledech. Protivník držel především skvěle chytající brankář, díky kterému byl tým z Prahy stále ve hře.

Zápas se zlomil na konci druhé třetiny, kdy Rakovník odskočil o tři branky a bylo jasné, že Poison nedokáží změnit obraz hry.

Kanadské bodování:

Jakub Koláček 6 (2+4)

Lukáš Pyskatý 4 (2+2)

Ondřej Fišer 3 (2+1)

Kryštof Svoboda 1 (1+0)

První příprava bez jediného gólu, dočká se Rakovník v úterý proti Braškovu?

FBC Rakovník A - FBK Vosy Praha DDM P2 B 3:1 (1:0/1:0/1:1)

Druhý soupeř byl pro Rakovník velice nepříjemný. Pro Vosy, které disponují pouze mladými hráči s velkým fyzickým fondem, to bylo první utkání dne. Rakovník musel trochu změnit styl hry, se 7 hráči v obranné fázi nijak nenapadal a aktivně začínal bránit až na své polovině. Přestože Vosy téměř po celý zápas dominovaly na míčku, byl to Rakovník, kdo byl nebezpečnější, díky své přímočarosti a kvalitě v útoku. Naopak Vosy nedokázaly najít správný recept a na pevné obraně si vylámaly zuby. Za celý zápas dokázaly vstřelit pouze jednu branku. Naopak Rakovník předvedl výborný výkon do defenzivy a takticky zvládl zápas vzhledem k možnostem fantasticky.

Kanadské bodování:

Ondřej Fišer 3 (2+1)

Lukáš Pyskatý 1 (1+0)

Jakub Koláček 1 (0+1)

Petr Čech 1 (0+1)

Sestava: Vyskočil, Hůla - Čech, Pospíšil, Kochánek - Koláček, Fišer, Pyskatý, Svoboda