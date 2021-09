Kanoista z Nymburka se cítí v pohodě. Před světovým šampionátem ale trochu změnil trénink. „V Tokiu jsem nebyl úplně spokojený se svou rychlostí v první části závodu. Doufám, že jsem ji do sebe dostal a že to v Kodani ukážu,“ prohlásil závodník Dukly, který tento týden v dánské metropoli absolvuje individuální závody na 500 a 1000 metrů.

Zvažoval jste po vystoupení v Tokiu účast na mistrovství světa?

Žádnou dovolenou jsem neměl v plánu. O startu Kodani jsem se rozhodl už na jaře po zlatém mistrovství Evropy v Poznani. Je jasné, že nebudu závodit věčně a akce jako je mistrovství světa se neodmítá.

Jak je pro vás náročné mít během sezony tři vrcholy?Jsem na to zvyklý z minulosti, kdy jsem kromě obvyklých šampionátů obsazoval i vrcholné starty v kategorii do 23 let. Letos je sezona trochu víc natažená. Obvykle končí koncem srpna, a to je pro mě asi největší změna.

Olympiáda nedopadla úplně podle vašich představ. Jak jste se srovnal s tím, že jste z pozice favorita skončil bez medaile?

Na siglu jsem chtěl získat medaili, ale neřekl bych, že to nebylo úplně mých představ… Odevzdal jsem maximum, ovšem musel jsem uznat, že čtyři soupeři byli rychlejší. V hlavě jsem se s tím vypořádal mnohem líp než po předchozích hrách v Riu, kde jsem byl taky pátý, ale závod se mi tam nepovedl. Doufám, že na olympiádě ještě dostanu šanci porvat se o přední příčky.

Musel jste se po návratu z Japonska nějak zvlášť nutit do tréninku?Nebylo to zvlášť těžké. Hned druhý den jsem byl na vodě, ale pár dní mi trvalo, než jsem se po olympiádě zase srovnal a dostal se do tempa. Teď už jsem v pohodě.

Jak do přípravy zapadlo zpestření na Super Cupu v USA?

V Oklahomě startovali nejlepší kanoisté světa. Zvláštní bylo, že se tam závodilo večer za umělého osvětlení. Jsem rád, že jsem si to zkusil a dostal se zpátky do závodního módu.

Kromě pádlování jste musel i běžet, co vy na to?

Supersprint na 350 metrů jsem vyhrál a v další kilometrové exhibici jsem byl druhý. Do ní byl zařazený poměrně krátký přeběh, ale stejně mi dal dost zabrat. Už jsem něco podobného jednou zažil a skutečně to není nic, co by se mi dvakrát zamlouvalo.

Dá se vaše momentální forma nějak porovnat se stavem před Tokiem?

To se ukáže až v rozjížďce a dalších jízdách, ale hodně bude záležet i na tom, jak na tom budou ostatní kluci. V Kodani bych rád navázal na předchozí roky, kdy jsem uměl od startu vypálit a vedl startovní pole. To jsem v Tokiu moc nepředvedl. Budu se snažit, abych dopadl co nejlíp a případně se vyrovnal bráchovi, který teď na šampionátu do 23 let získal dvě bronzové placky.

Dá se říci, že si v Kodani chcete po Tokiu spravit chuť?V podstatě ano. To co předvedl Petr je pro mě velkou motivací. Minimálně chci ukázat to co on. Na výlet do Kodaně nejedu, jsem připravený předvést kvalitní výsledek. (usmívá se)

Kdo bude v Dánsku vaším největším soupeřem?

Zlatý medailista z Tokia Queiroz dos Santos se už asi doma v Brazílii povaluje někde na pláži… Já být olympijským vítězem, tak dělám to samé a na šampionát nejedu. (směje se) Jinak bych řekl, že kluci z Evropy tam přijedou všichni.