Závodník A.C. Tepo Kladno se na Arabském poloostrově představí na nové trati 35 kilometrů. „Bude to prověrka nejen rychlosti, ale i vytrvalosti,“ říká chodec, jenž se v minulosti zaměřoval na padesátikilometrovou trať. Loni na ní ještě startoval při OH v Sapporu, ale nejdelší distance odešla do historie a závody už na ní nebudou vypisovány.