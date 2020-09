Jako první rozjásal rakovnické příznivce hlavní povoláním brankář Gerlich, který ale roky ukazuje kvalitu i v útoku - 1:0. Jenže ještě do konce první části se za Hubálkova záda trefil i strašecký O. Duchoň a začínalo se opět od nuly. V druhé třetině oba týmy využily z hokejek Šímy a Patery přesilovky, vyrovnané skóre pak třetími brankami rozmnožili domácí Zechovský na 3:2 a vyrovnávající trefou P. Čadek.

Gólová houpačka a pěknými akcemi nabitý hokejbal pokračovaly i v závěrečné patnáctiminutovce. Po spolupráci Sýkory st. a M. Tvarůžka Rakovník počtvrté vedl a Gerlich dokonce poprvé zvýšil na rozdíl dvou branek. Strašecí však po nepovedeném úvodu třetiny do kolen nešlo, střelec Javůrek snížil a na 5:5 se míček nešťastně odrazil do Hubálkovy sítě od nohy veterána Tlustého. V dramatickém závěru nejprve v oslabení opět Javůrek potvrdil svoji střeleckou pověst a poprvé poslal Bubáky do vedení, spravedlivou remízu v normální hrací době však pro Rakovník přece jen v emotivně vyhroceném závěru zachránil hattrickem Gerlich.

Prodloužení brnkalo na nervy nejen hráčům, ale i divákům, ale další gól i přes obrovskou šanci O. Duchoně už nepadl, a tak došlo na třešničku na dortu v podobě nájezdů. Ty strašecké likvidoval jeden za druhým výborný gólman Hubálek, naopak Šíma proti Dvořákovi uspěl - k velké radosti veterána domácího týmu Miroslava Tlustého: "Utkání splnilo očekávání svou dramatičností, mělo nakonec šťastnější závěr pro nás díky bojovnosti a nasazení. Po hokejbalové stránce ale do té nejlepší formy oběma týmům ještě chybí," mínil legendární bek.

Rakovník: Hubálek - Sýkora st., Sunkovský, Schierl, Sýkora ml.,M. Tvarůžek, Tlustý, Martínek, Nedvěd, Šíma, Gerlich, Čech, Ďurina, Zechovský, Hluštík, Kraus, Molnár, Polakovič. Trenér Josef Moravec.

Nové Strašecí: Dvořák- T. Duchoň, O. Duchoň, Omrai, Douša, P. Čadek, Běloušek, Samšuk, Lev, Patera, Javůrek, Falař, Keder, De Fin, Acs, Kučera, J. Čadek. Trenér Václav Pavlík.

Miroslav KOLOC