Jedna z duší rakovnického hokejbalu Miroslav Tlustý hokejbal miluje. Se svým Rakovníkem došel kdysi až do nejvyšší soutěže, byl i zásadní postavou při budování struktury celého klubu. Pořád ještě hraje za Černíkovice kladenskou oblastní ligu, stíhá navíc trénovat žáky, zařizovat spoustu organizačních věcí. „Ale hokejbal mě pořád baví, tak to jde,“ usmívá se Tlustý.

Kdo mu dělal v zimní pauze největší radost? Prý ti, co se zodpovědně připravili a hokejbalu dali třeba i něco navíc. Nejmenuje, dotyční to prý vědí sami, každopádně úvod jarní části ukázal, že muži i žáci výsledky mají, naopak juniorka dopadla v Prachaticích mizerně. „Dostali nášup, ti trénovali opravdu málo a projevilo se to. Ale chlapi zvládli těsně porazit béčko Hostivaře, což jsou hodně mladí kluci, a naši žáci, které trénuji, zaslouží také pochvalu, i když prohráli,“ říká Tlustý, jehož kluci padli 1:2 až po nájezdech s Ústí nad Labem.

Nicméně vzhledem k nemocem a pobytu některých na horách měl kouč k dispozici jen osmičku hráčů a ti statečně vzdorovali třem pětkám soupeře. „Dokonce vedli, ale scházelo trochu štěstíčko.“

Derby na úvod přineslo 11 branek. Bubáci o jednu předčili Kelty

Výhru mužů v Hostivaři tradičně jistili protřelí borci. Bleskový obrat z 0:1 na 2:1 trefili v úvodu třetí třetiny Jakub Koláček a pak ex-mistr světa Jan Pospíšil. V bráně naopak zkušeného Lukáše Polakoviče vystřídal mladičký Miroslav Nistor a prý odčapal vynikající zápas.

Rakovník, který po loňsk zmaštěné sezoně zase dal dohromady, vede tabulku II. ligy Střed o čtyři body před pražskými Rafany, ti mají ale odehráno o zápas méně. Každopádně sobotní zápas Rakovník – Rafani bude velmi zajímavý, startuje se v 15:30 hodin a diváci jsou zváni. Už předtím se o dobrý předkrm postarají hned dvěma duely s Hostivaří žáci (9:00 a 13:00).

A co očekává Miroslav Tlustý od jara celkově? „Těším se na nové kabiny, buňky prostě nebyly tím pravým ořechovým. V nových prostorách snad bude i koutek, který byl klub trochu reprezentoval, chtěl bych tam instalovat památné poháry, medaile, dresy, aby to nějak vypadalo. Co se týče hry, áčko má do play-off vzhledem ke svému postavení vysoké ambice, u ostatních týmů nám jde hlavně o to, aby podávaly takové výkony, na které mohou být jejich členové hrdí. A aby je hokejbal bavil,“ dodal šéf rakovnického hokejbalu.