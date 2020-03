Olympijský kvalifikační turnaj v londýně českým boxerům moc nevyšel. Včetně dvou Středočechů, Kladeňáka Karla Hořejška a rakovnické Martiny Schmoranzové. Oba v olympijském parku královny Alžběty bojovali statečně, ale soupeři byli nad jejich síly. Šanci však ještě mají, a to v květnové kvalifikaci v Paříži.

Karel Hořejšek // Galavečer profesionálního boxu BOXING LIVE / Kladno 30. 11. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Osmatřicetiletý veterána profík Karel Hořejšek (váha do 81 kg) měl za soupeře Arménce Gorema Nersesyanema. Kladeňák bojoval, ale na soka nestačil a bylo rozhodnuto už po dvou kolech. Ve třetím kole se Nersesyanovi sice otevřelo obočí, ale zápas dobodoval na konečných 5:0. „Dnes to bohužel nevyšlo. Děkuji ale všem, co mi drželi palce,“ napsal Hořejšek na svůj facebookový profil s přáním ostatním českým boxerům.