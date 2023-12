Vrátit děti k pohybu, který jim tak zoufale chybí, to je hlavním cílem dvou projektů, jejichž aktéři ze Středočeského krajského fotbalového svazu (SKFS) a katedry sportovních her při Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS) se spojili a chtějí pokud možno zábavnou formou vrátit českým dětem chuť do hry, pohybové aktivity, soutěživosti. Letos lektoři obou institucí nabídli svoje zkušenosti a novinky osmdesátce učitelů tělesné výchovy z celého kraje, která se sešla v krásné hale Základní školy v Černošicích u Prahy.

Seminář Škola v pohybu pro učitele tělesné výchovy na středočeských základních školách uspořádaly v Černošicích SKFS a FTVS. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Projekt SKFS pod názvem Škola v pohybu funguje už čtyři roky. Lektoři středočeského fotbalového svazu při něm ukazují učitelům tělesné výchovy ze všech koutů kraje, jak zatraktivnit hodiny TV v základních školách. Poprvé se pak připojila se svým projektem Měníme svět pohybem také FTVS. „Náš projekt cílí zejména na první stupeň, zatímco ten od FTVS spíše na vyšší ročníky. Hlavně proto nám přišlo zajímavé oba projekty propojit,“ říká šéftrenér SKFS Milan Kormaník.

Středočeský fotbal a školy spolupracují roky. Každý okres má svého mládežnického Grassroots trenéra, který se snaží chodit do škol ve svém regionu a inspirovat učitele nejen v rámci fotbalových zkušeností, ale celkové pohybové všestrannosti. „Bohužel, doba je taková, že děti pohybově strádají, ale my se s tím nehodláme smířit. Budeme se snažit znovu děti rozpohybovat, ať už to bude na fotbalových hřištích, nebo tělocvičnách v hodinách tělesné výchovy,“ slibuje Milan Kormaník.

Ve své svižné přednášce zopakoval učitelům základní body, jakými se projekt Škola v pohybu zaobírá. Tedy probudit v dětech při hodinách TV emoce, zaměřit se na všestrannost, na efektivní využití času bez prostojů, také ale třeba na jistý chaos, kdy učitel nemá vše zdánlivě pod kontrolou. „A co jde udělat zábavnou formou, vložit do hry, ta je nejlepší učitelkou,“ připomíná Kormaník.

Tomáš Plekanec se stal čestným občanem města Kladna

V hale pojmenované po nejslavnější české sportovkyni všech dob Věře Čáslavské, která v Černošicích žila, přednášel zejména na téma netradičních her také Tomáš Kočíb za FTVS. Jeho vedoucí Fakulty sportovních her Jakub Kokštejn tvrdí, že úbytek pohybu v populaci se netýká jen dětí, ale právě u nich vše začíná. „I proto jsme našli řeč se Středočeským krajským fotbalovým svazem a společně se chceme pokusit o nějakou formu osvěty. Při tomhle semináři konkrétně oslovit učitele a ukázat jim, jak zábavnou formou mohou zvýšit pohybovou aktivitu dětí,“ vysvětlil šéf katedry her.

Netradiční sporty se podle něj často hodí i pro děti, které nejsou tak pohybově silné, aby v tradičních hrách vynikly. „Když zjednodušíte pravidla, může být hra zajímavá pro všechny děti a bude je více bavit,“ je přesvědčen.

Hry si na palubovce haly Věry Čáslavské vyzkoušely nejprve děti z místní ZŠ, poté je vystřídali přímo učitelé. A vítali to. „Sešel se tady skvělý kolektiv mladých i starších učitelů, kteří se nebojí zbořit mýtus, že tělesná výchova ve školách je staromódní a konzervativní. A chtějí výuku naplnit novými prvky,“ říká Nelly Elizabeth Stanko ze ZŠ Šestajovice.

Kanonýrka Jeřábková je na český tým pyšná. Teď se porve o olympiádu v Paříži

Tu z nových věcí zaujaly nejvíc úpolové hry. „Mnohde se od nich upouští, protože mohou vyvolat mezi dětmi agresi, čehož se někteří učitelé bojí. Tady nám lektoři ukázali, jak k úpolovému nebo i kontaktnímu sportu přistoupit formou hry. Tak, aby při případném střetu žáci neměli pocit, že jim dělá někdo něco naschvál,“ vysvětlila N.E. Stanko.

Adéla Tocháčková ze ZŠ Dubeč mínila, že seminář byl výživný z hlediska teorie i praxe. „Viděli jsme, jak děti zaujmout, jak je pobídnout. Aplikovat do svých hodin budu hlavně nové hry spojené s míčem a obratností,“ prozradila Tocháčková a Nelly Elizabeth Stanko se shodly na tom, že část dětí je i dnes pohybově na výborné úrovni, ale druhá část už tom tak dobře není. „I u nás v Dubči se děti věnují pohybu méně, což mě jako sportovkyni mrzí. A ráda bych je přiměla i na základě tohoto kurzu, aby se mu věnovaly víc,“ dodala Adéla Tocháčková.

Milan Kormaník doplnil, že Středočeský fotbalový svaz by svoje semináře byl ochotem i rozšířit. Zatímco ten černošický byl krajský, lektoři se rádi rozjedou také po okresech. „Tam by byl formát asi menší, ale to by nebylo na škodu, učitelům se pak můžeme věnovat víc. Pokud bude zájem, budeme jen rádi. Naši trenéři mládeže školy pravidelně navštěvují, takže není problém je oslovit a my rádi dorazíme“ dodal Milan Kormaník.