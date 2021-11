Vy jste začal závodit až v poměrně starším věku, co vás k tomu vlastně vedlo?

Už od mala jsem sbíral modely aut, lepil jsem si obrázky do sešitů, ta láska k autům byla prostě obrovská. Vždycky jsem toužil mít nějaké rychlé auto, a tak jsem si k padesátinám pořídil svoje první Porsche, konkrétně Porsche 911 (model 996), a následně jsem se přihlásil do Klubu sportovních aut.

Začátky bývají často těžké. Byl to také váš případ, nebo jste byl talent od přírody?

No, když jsem poprvé přijel na okruh v Mostě, tak jsem si myslel, že umím jezdit, ovšem poměrně rychle mě vyvedl z omylu závodní instruktor, kterého jsem si najal. Zjistil jsem, že se musím moc a moc učit. Žádný talent jsem rozhodně nebyl a první instruktor si myslel, že to rychle vzdám, ale já jsem se díky pracovitosti a píli vypracoval. Řídil jsem se větou: „Jdi za svým cílem, nic není nemožné.“

Změnila se nějak výrazně vaše příprava během let?

Nyní mám špičkový simulátor, kde jsem připoutaný úplně stejně jako v autě, teď to se mnou různě hází a ty pocity jsou hodně podobné. Už jsme to s trenérem i vypilovali tak, že mám víceméně stejné časy jako na okruhu. Je opravdu perfektní, když si mohu takhle vyzkoušet různé varianty, kde přesně řadit, brzdit, nebo například podmínky v dešti, ideální stopy. Dá se tam nastavit téměř všechno.

Pozemkáři brali za čtrnáct gólů extraligovou výhru a remízu

Po jak dlouhé době trénování jste se poprvé zúčastnil závodů?

Trpělivě jsem se učil a postupně jsem si zlepšoval časy a zvyšoval cíle. Všechno jsem měřil podle okruhu v Mostě, a když jsem se dostal pod 2 minuty, tak jsem si už koupil vyloženě závodní auto a vstoupil jsem do Porsche Clubu.

A tam jste se dostal k Alpenpokalu…

Přesně tak, tam jsem začal jezdit v kategorii „bez licence“ závody po celé Evropě a zamiloval jsem si to. Během pěti let jsem skončil v konečném hodnocení nejhůř pátý, jenže pak Alpenpokal skončil, a protože mi to hodně chybělo, začal jsem hledat jiný seriál.

Našel jste německý Porsche Sports Cup Deutschland. Byl přechod mezi těmi dvěma seriály těžký?

Rozhodně. Kvalita byla úplně jiná. Byla daleko větší konkurence, mnohem více jezdců, navíc všichni to byli jezdci s mezinárodní automobilovou licencí, takže vlastně poloprofesionálové. Já si tím pádem musel licenci udělat také, což bylo opravdu zábavné, protože ve škole byli samí dvacetiletí kluci a mezi nimi já ve dvaašedesáti. (smích)

Váš první závod byl na Red Bull Ringu v Rakousku…

Když jsem tam přijel, tak jsem byl opravdu vyděšený. Já jsem za svoje auto jen připojil vlek, zatímco tam byly mraky kamionů, kolem nich spousty mechaniků. Ti na nás koukali, co tam vůbec chceme dělat. První noc jsem nespal a říkal jsem si hlavně, aby to nebyla nějaká hrůza a nebrzdil jsem ostatní. Ve finále jsem byl naprosto šťastný. Pak jsem jel ještě jeden závod v Belgii a po něm jsem si řekl, že to je opravdu to, co by mě bavilo, takže jsem se vybavil po technické stránce a přihlásil jsem se pro další rok do celého seriálu.

Na podzim 2019 jste se rozhodl ukončit kariéru, ale letos jste se vrátil. Co bylo tím rozhodujícím, díky čemuž jste se rozhodl k návratu?

V roce 2019 jsem skončil na pátém místě, z čehož jsem byl úplně nadšený. Splnil jsem si všechny sny a myslel jsem, že už můžu skončit. Jenže hodně rád sleduju Moto GP, hlavně tedy Rossiho. Když ohlásil, že bude ještě pokračovat, tak jsem se rozhodl, že když může on jako veterán, tak bych to měl taky ještě zkusit. Ne celý seriál, ale jen některý závod. A skončil jsem dvakrát do desátého místa.

V okleštěné sestavě vydřeli florbalisté dvě vítězství

Pomohly tomu i třeba přátelské vazby mezi závodníky, nebo je tam spíše konkurenční prostředí?

V té mé kategorii je to super. I přes to, že neznám tak dobře jazyk, tak tam mám nějaké známé. Vždy panuje velice přátelská a krásná atmosféra. O to více se pak všichni těšíme na další závody. V těch vyšších kategoriích už jde i o větší peníze a konkurence tam rozhodně je.

Po návratu jste jezdil v letošním roce vaše nejlepší výsledky, celkově jste se umístil na skvělém čtvrtém místě…

Zlepšil jsem si hlavně časy okruhů. Já furt sleduju, jestli už se nezhoršuju, abych věděl, kdy skončit, jenže časy jdou neustále dolů. Nejen v závodech, ale také v tréninku.

Jak velký vliv má na vaše úspěchy psychika?

Opravdu velkou, já potřebuju mít pohodu i na tréninku. Když přijedu na trénink vystresovaný, tak mi samozřejmě trvá mnohem déle, než se srovnám. Kluci jsou skvělí, po závodech naloží auto, odvezou ho do Čech, nemusím se prakticky o nic starat, a my s manželkou můžeme zůstat i na takovou menší dovolenou. Manželka je úžasná, rozhodně bych jí chtěl za všechno moc poděkovat a celému týmu také, protože bez nich by to nešlo a ty úspěchy patří také jim.

Kdybyste měl zmínit jeden největší zážitek, na který budete nejvíce vzpomínat, který by to byl?

Teď v posledním závodě na Hockenheimu jsem zajel svůj nejlepší závod a skončil jsem druhý, díky čemuž jsem se posunul v pořadí na to celkové čtvrté místo. Jednalo se o stý výroční závod, takže tam bylo moře lidí, mezi nimi i můj syn s rodinou, takže všichni jsme měli obrovskou radost. Byl to úžasný zážitek, obzvláště, když se mnou šla vnoučata pro křišťál na pódium, to jsem měl opravdu slzy na krajíčku.

A plánujete jezdit i příští rok?

Po tomhle jsem si řekl, že na to ještě mám a budu pokračovat. Mechanici i manželka s tím souhlasí a pořídil jsem si nové auto, se kterým jsem právě jel už v Hockenheimu.

Jak moc byla náročná letošní sezóna?

Hodně, hlavně tedy právě kvůli autům. Na pátém závodě mi začalo trochu kouřit auto. Sice s problémy, ale nějak jsem to dojel. Dali jsme ho opravit, ale na dalším tréninku mě před závody zastavili, protože se z toho auta valilo snad úplně všechno a opravdu by nejspíš chytlo. Nevěděl jsem, co dál. Během toho víkendu se jely tři závody, výjimečně i speciální noční. Nakonec se mi povedlo od jednoho týmu z Prahy sehnat auto na pronajmutí s tím, že jsem i velice dobře zabodoval.

To bylo asi hodně hektické…

Naštěstí jsem měl od začátku roku objednaný nejnovější typ Porsche, které přišlo čtrnáct dní před posledními závody. Musel jsem s ním ještě zajet 2500 kilometrů, abych zaběhl motor a mohl jsem s ním vůbec závodit. Následně se mi navíc v tréninku nejelo dobře, takže jsme to tam různě přenastavovali. O to více si toho druhého místa cením, protože s tím autem nejsem ještě vůbec sžitý.

A co teprve, až nové auto budete ovládat úplně. Předpokládám, že cíle máte tím pádem ty nejvyšší…

Přesně tak, s tím autem jsem zajel své nejlepší časy. Je to pro mě ještě větší motivace, protože vidím, že auto má obrovský potenciál. Ten adrenalin je super. Po tom víkendu přijedu domů, pomalu zapomenu, jak se jmenuju, člověk si u toho absolutně vyčistí hlavu a nejkrásnější pak je, když jedu poslední kolo po závodě. Můžu si to vychutnat a vždycky si řeknu: „Zase jsem to přežil, je to paráda, je to bomba,“ protože před tím startem mám opravdu nervy, ale jakmile se auto rozjede, tak člověk zapomene na všechno a žije jenom tím závodem.

Jaroslav ZAHRÁDKA