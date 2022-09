„V téhle chvíli je pro tenis krásné období, zejména pro ženský tenis, kde máme absolutní převahu v celosvětovém srovnání. Teď jsem si třeba mohl přečíst, jak v jednotlivých kategoriích máme jedničky na světě v dívčím tenise. To s sebou vždycky přináší zájem o sport jako takový. Chodí například víc zájemců na nábory do tenisových školiček,“ popisuje Šavrda.

„Jedna obava tady ale je a je opodstatněná. Už se to v některých parametrech našeho baby tenisu projevuje. Ubývají počty malých hráčů na turnajích. Pravděpodobně je to z jednoho prostého důvodu. Není to tím, že by byl menší zájem o tenis. Je to kvůli tomu, že rodiny musí nejdříve řešit svoje osobní výdaje, svoje energetické a finanční problémy. Obávám se, že sport tím bude trpět,“ dodává.

Právě I. ČLTK Praha se přitom řadí mezi největší líhně českých tenisových talentů. Místní klub spolu s Prostějovem a Spartou patří mezi národní tenisová centra. Na Štvanici, kde ČLTK sídlí, hráli například sestry Plíškovy, Lucie Hradecká, Karolína Muchová nebo talentovaný Jonáš Forejtek. Mládežnická základna klubu je početná a čítá okolo dvou stovek mladých tenistů.

„Co se týče holek a kluků, počty jsou vyrovnané, rozdíly jsou spíš výsledkově. Všichni říkají, že ženský tenis je jednodušší, protože je tam menší konkurence. To se ale možná bavíme o špičkovém tenise, u dětí to tak není. Argumentem, proč náš mužský tenis není tak úspěšný, je to, že nám talentované kluky odvádí daleko víc fotbal a hokej, dneska už možná i florbal,“ vysvětluje manažer klubu.

Odliv hráčů pak podle něj přichází hlavně v dospívání, kdy hráči a hráčky naplno poznávají, jaká dřina stojí za úspěchem. Musejí navíc skloubit sportování, školu a svůj osobní život. „Ukončení kariéry v tomto věku je možná o něco častější u dívek,“ dodává Šavrda.

Tenis je v současnosti tolik populární zejména díky výsledkům českých tenistů a zejména tenistek. „Ženský tenis má výsledky dlouhodobě. Od chvíle, kdy Petra Kvitová poprvé vyhrála Wimbledon, se stále daří. Dobrých holek je tam hodně. Ve stovce máme jednou osm hráček, jednou sedm. Všechny tvoří příklad a vzor pro malé hráčky,“ těší manažera ČLTK.

„U chlapů skončila éra Berdycha a Štěpánka a teprve se tam objevuje skupina zhruba šesti slibných kluků. Lehečka už je ve stovce, Macháč se tam blíží a je tam dalších pět hráčů, kteří mají šanci se někam dostat. Ženský tenis je ale momentálně silnější,“ doplňuje.

Co se týče finanční náročnosti sportu pro začínající tenisty, je to podle Šavrdy značně individuální. Záleží, nakolik se tomu dítě chce věnovat a kolik jsou tomu rodiče ochotní obětovat. „Je to o rozhodnutí rodičů, jestli se to má dítě učit takzvaně společensky, nebo směrem k budoucímu vrcholovému sportu. Pak je rozdíl ve frekvenci a intenzitě tréninku. My se to snažíme diverzifikovat. Když vidíme v dětech potenciál a talent, tak jim to dáváme zdarma, nebo je dokonce podpoříme nějakou částkou na cestování,“ popisuje a zdůrazňuje, že důležitá je i obětavost rodičů.

Velké vrásky na čele ale dělá manažerovi pražského klubu současná situace na trhu s energiemi. Na Štvanici už zdražení pocítili a obávají se, co přijde dál. Stoupají ceny za pronájmy, snižuje se teplota v halách a ani zimních turnajů se neodehraje tolik, co dříve. Český tenis tím logicky může utrpět.

„Vůbec si nedovedu představit, jak to bude. V tuhle chvíli jsme se rozhodli postavit haly. Zdražili jsme, ale vůbec ne tak, aby to odpovídalo zdražení energií. Zvedli jsme ceny hodin o třicet procent. Snažíme se ušetřit i jinde. Nebudeme hrát tak, že v trojhale je obsazený jen jeden kurt a topí se při tom. Nebude v hale šestnáct stupňů, ale třeba jen třináct, změní se otevírací hodiny,“ vyjmenovává Šavrda s tím, že důležitá bude pomoc státu a Národní sportovní agentury.

„Dřív se za zimu uspořádaly desítky turnajů všech kategorií. Teď jsme ale řešili, jestli uděláme jeden, dva nebo vůbec žádný. Je to na tři dny, chce to čtyři kurty a to je strašná petarda. Nemůžu říct, aby hráči zaplatili vklad do turnaje přes tři tisíce. To nejde, to pak nepřijdou. Budoucnost je tedy velmi nejasná,“ zakončuje Šavrda své vyprávění na nepříliš veselé notě.

