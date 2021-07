Není proto divu, že se objevil v sestavě atletů, kteří budou reprezentovat na vrcholné akci roku – olympijských hrách v Tokiu.

Na individuální závod čas (46,40) kladenského sprintera nestačí. Byl ale vybraný do štafety, která by měla v Tokiu s největší pravděpodobností nastoupit.

Situace zatím ale vypadá tak, že trenérské vedení bude ctít sestavu, která si olympijskou nominaci vybojovala a česká jednička bude nejspíš plnit roli náhradníka.

„S vystoupením Matěje ve Zlíně jsem spokojená. Za první místo to jinak ani nejde,“ chválila svého svěřence Hana Větrovcová.

Poslechl trenérku a vyhrál

„Na individuální čtvrtce nastoupil letos teprve podruhé a nebyla jsem úplně přesvědčená, že by mohl mistrák znovu vyhrát. Spíš jsem si myslela, že se může poprat o medaili. Ve špičce to bylo tak vyrovnané, že se pořadí dalo těžko odhadovat.“

Vítězství se nakonec zrodilo tak, že elitní atlet A.C. TEPO Kladno běžel přesně podle plánu, který mu trenérka naordinovala.

„Šlo o to, aby snažil s nejlepším kvartetem udržet krok, před cílovou rovinkou nenabral velkou ztrátu a poslední osmdesátku pak zkusil zrychlit. No a přesně tak to udělal a vyšlo to.“

Nyní má jednadvacetiletý Krsek velkou šanci objevit se na olympiádě v Tokiu. „Štafeta si v nějakém složení nominaci vyběhla a chápu, že by bylo spravedlivé, aby čtvrtkaři, kteří se o to zasloužili, v Japonsku závodili,“ poznamenala.

„Matěj je v tuto chvíli jako náhradník, a protože je ve hře ještě smíšená štafeta, předpokládá se, že bude potřeba, aby v Tokiu odběhl nějaký rozběh nebo semifinále. Uvidí se také podle toho, jak štafety daleko dojdou,“ pokračovala Hana Větrovcová.

Lehar pojede na ME na divokou kartu

Ještě před olympiádou bude Krsek a spolu s ním i jeho tréninkový parťák a oddílový kolega Daniel Lehar startovat na ME do 23 let v Tallinnu (8. – 11. 7.), což je pro ně vrchol sezony.

„Matěj je odhadem někde na hraně postupu do finále. Bude záležet, jak se kdo na svůj závod vyspí a jak komu padne forma. V posledních dnech před odletem uděláme všechno proto, aby ještě vygradovala,“ slíbila.

Dan Lehar před týdnem ve Zlíně ulil start v rozběhu, a tak na finále musel zapomenout. „Do Tallinnu byl nominovaný na základě divoké karty a jeho cílem bude postup do semifinále. To by pro něj byl velký úspěch, ale vzhledem k tomu, že je mu teprve devatenáct, má možnost na tomto šampionátu startovat ještě za dva roky,“ zmínila jeho trenérka.

Oba její svěřenci nastoupí v Estonsku kromě čtyřistametrového sólo závodu i štafetu. „Běželi jí před dvěma roky na juniorském evropském šampionátu a tehdy vybojovali stříbro. Proto existuje naděje, že by se klukům v Tallinnu mohlo zadařit podobně,“ přála si.