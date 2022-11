V sobotu v 11 hodin odstartuje ze stejného autokempu klasický Jesenický surovec na 50 km. Jet můžete také zkrácenou trať, na pětadvaceti kilometrech čekají zajímavé bikerské zážitky. Kratší trasa je určena i pro starší děti a dorostence, od kterých však budou pořadatelé vyžadovat doprovod rodičů či jejich souhlas. "Samostatné dětské cyklistické závody se v tomto roce pro upadající zájem v minulých ročnících nekonají. Samotné nás to mrzí. Ovšem klesající počet dětských závodníků v kombinaci s neuvěřitelným nárůstem nákladů nás k tomuto kroku donutil," vysvětlil za tým pořadatelů Alexandr Krško.

Ten nabízí zároveň nezávodníkům vlastivědnou vycházku po nejzajímavějších místech Jesenice. Z autokempu vyrazí zájemci v 9,30 a průvodcem jim bude publicista a znalec regionu Roman Hartl. Kdo chce vyrazit sám, může si ze stránek www.jesenickyfestivalek. Cz stáhnout turistické tipy.

Sobota nabídne v 16,45 také jednu tradiční Přednáškový večer v kulturním domě na náměstí Míru. Letos má název Cestovatelský maraton a o své zážitky se podělí několik přednášejících. Večer zahájí už zmíněný Saša Krško s pozvánkou do středoasijského Kyrgyzstánu, po něm vystoupí Zdeněk Porkert, cestovatel se zaměřením na Vietnam, který cestuje po této zemi již 12 let a zvlášť se zaměřuje na život menšin severního Vietnamu. Cestuje na kole, na motorce, vlakem,… většinou sám nebo s vietnamskými kamarády. Vedle Vietnamu procestoval téměř všechny země v Asii od Indie po Hong Kong. Radí, jak do Vietnamu bez cestovky. Podílí se na několika projektech pomoci, především hmongským školám. Představí se přednáškou o 350 km dlouhé cestě na rybářské lodi malými rameny delty Mekongu ve Vietnamu.

Dalším přednášejícím je Jan Švarcbach, nadšený cyklista, tvůrce a hlavní protagonista bikepackingových závodů v Čechách, zatoužil poznat končiny známé z cest legendárních cestovatelů Livingstona, Stanleyho a Brazzy, ale také sáhnout si na dno fyzických i psychických sil v závodě Race around Rwanda. Kvůli covid restrikcím byl však závod změněn na sedmidenní vyjížďku v délce 1000 km, která ukázala Rwandu v celé její kráse. Původem Kladeňák Švarcbach žijící v Praze bude vyprávět o zemi tisíce kopců, deštných pralesů, velkých jezer, vulkánů osídlených posledními horskými gorilami, planin, kde lze zažít safari beze zbraní, o zemi milých a srdečných lidí, kteří však v 90. letech zažili a sami si způsobili jednu z největších genocid v dějinách lidstva.

Víkend zakončí nedělní kros Jesenický surovec dlouhý 6 km, závod startuje v 11 hodin. Pro děti jsou opět připraveny odpovídající tratě, jejichž starty budou postupně od 10 hodin.

Novinkou avízovanou již v loňském roce bude terénní půlmaratón, jehož start je naplánován na 11.15.

Doplňme ještě hlavní pořadatele, těmi jsou jsou Dětský domov Nové Strašecí a Horolezecký klub Rakovník.

Akce je podpořena městy Jesenice, Rakovník i soukromou společností.

Veškeré informace o programu, možnostech přihlášení a ubytování jsou k dispozici na http://jesenickyfestivalek.cz/ .

Vycházka To nejzajímavější z Jesenice



Velké příběhy, tajuplné památky i dramatické historické události. To vše na vás čeká na speciální vlastivědné vycházce, která shrne to nejzajímavější, čím se Jesenice může ve své historii pochlubit.



Prostřednictvím poutavého výkladu se přenesete do slavných časů na přelomu 19. a 20. Století, kdy se Jesenice stala oblíbeným a noblesním letoviskem. Dozvíte se, jak Jesenice přišla ke své rekordní železnici i pozoruhodným secesním vodárnám, čím byl výjimečný jesenický dětský domov Modrý kříž a jaká tragická událost stála za jeho vznikem. Přiblížíte si osudy zakladatele jednoho z prvních pražských obchodních domů Karla Lüftnera i legendy mezi americkými hoteliéry Erika Worschecha. Zastavíte se u tajuplných smírčích křížů před muzeem a podíváte se, ve které ulici se narodil zpovědník arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky.



A vrátíte se i k dramatickým událostem z roku 1872, kdy Jesenici a její okolí zasáhla hrozivá povodeň.



Průvodcem bude člověk z nejpovolanějších, známý publicista a autor mnoha ceněných vlastivědných publikací Roman Hartl.



V průběhu vycházky budeme mít možnost nahlédnout i do secesní jesenické vodárny. Vycházka se koná v rámci jesenického Festiválku, Sraz v sobotu 22. října v 9,30 v autokempu ATC v Jesenici u Velkého rybníka. Vstupné dobrovolné. Délka vycházky zhruba dvě hodiny.



