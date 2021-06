Jezdecké zlato z netradičního Working Equitation 2021 putuje do Hředel

Redakce





Organizátoři jezdecké WE (Working Equitation) v České republice letos připravili pro jezdce v důsledku omezení proti pandemii i opatření Státní veterinární správy proti šíření koňského herpesviru on line soutěže Working Equitation Online Competition 2021, ve kterých v období od 2. do 16. května nechyběli ani jezdci a koně z JK Spongilit ze Hředel u Rakovníka. Napříč všemi kategoriemi a třídami rozhodčí posuzovali celkem 102 dvojic, což při třech kolech soutěží znamenalo i trojnásobek videí.

Úspěšní závodníci klubu JK Spongilit ze Hředel. Foto: archív JK | Foto: Miroslav Koloc

V nejpočetnější třídě Z kategorie dětí a juniorů si vyjezdila zlato naděje hředelského JK Spongilit Adriana Štolcová se svou klisnou Sunny Day, navíc se jí dařilo i ve vyšší kategorii L, kde jako jediný dětský účastník nakonec vybojovala krásné čtvrté místo, její stájový kolega Vilém Fiška se s koněm Borec umístil na 10. příčce, ve třídě Z si na krk pověsil bronz. FOTO: Pozemkářky vyhlížejí play off extraligy a evropský pohár Přečíst článek › Další jezdkyně JK Spongilit se ve třídě Z kategorie dětí a juniorů také neztratily. Na 5.-6. místě dojela Alexandra Typoltová na svém vraném fellském pony Urwins Jaffovi, své zkušenosti z mistrovství republiky zúročila na 12. místě s novou klisnou Cordobou i Karolína Vitnerová. S jejich výkony a výsledky byla spokojená i trenérka Jarmila Štolcová: "Musím smeknout před organizátory a rozhodčími, protože tato událost byla úplnou novinkou. Zhostili se jí výborně a naprosto skvělá je i zpětná vazba pro trenéry a jezdce k další práci a zlepšování se. Děti si tréninky a následně natáčení soutěžních videí užily a když tak o tom přemýšlím, tak si to užili i rodiče. U všeho panovala skvělá atmosféra, což je v dnešní době moc důležité." Radost své trenérce a sobě udělala i čtveřice děvčat, která patří k nejmladším workerům u nás a v soutěži Working Equitation zažila svoji premiéru. Patnáctá na klisně Blümchen dojela osmiletá Agáta Němcová, o místo za ní se umístila Daniela Broncová na klisně Darlun, 17. příčka patřila Veronice Hornofové na valáškovi Sindibádovi a do první dvacítky se vešla i na 19. místě Eliška Maierová na klisně Dafné. Miroslav KOLOC