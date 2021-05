Té se v loňském roce s její klisnou Sunny Day velmi dařilo v národních závodech i na mistrovství České republiky a skvělé výkony a medailové výsledky ji vynesly do čela celorepublikového výkonnostního žebříčku kategorie dětí v atraktivní všestranné jezdecké disciplíně Working Equitation za rok 2020.

„Tato disciplína mě moc baví, zakládá se na skvělé spolupráci jezdce a koně, na jejich harmonii a zároveň je tu prostor pro kreativitu a hravost, kdy to baví nejen vás a koně, ale i publikum. Ocenění mě hodně potěšilo, zároveň je to závazek na sobě ještě víc pracovat. Jsem ráda za podporu rodičů, protože bez nich žádný sport dělat nejde a v jezdectví to platí dvojnásob,“ okomentovala zisk zlatého poháru WE 2020 pro Rakovnický deník Adriana Štolcová.

Miroslav KOLOC