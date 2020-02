Jak hodnotíte letošní čtvrtý ročník?

Určitě pozitivně. Vybrala se skvělá částka, sbírka trvanlivých produktů měla opět velký úspěch. Líbilo se to i lidem, kteří se na tuto akci byli podívat vůbec poprvé, což velmi potěšilo. Pozitivní ohlasy mám i od hráčů.

Jak jste si to užíval vy jako oslavenec? Nastoupil jste do devíti duelů…

A ještě jich několik odpískal, protože někteří rozhodčí museli do práce, jiné skolila nemoc. Příští rok určitě budu pracovat na tom, aby byli alespoň dva rozhodčí a já měl potom více času na to, prohodit mezi zápasy řeč s ostatními, ale i tak jsem si to skvěle užil, i herně to bylo dobré. I když o konečné umístění tolik nešlo, pořád kluci hráli na výsledky, bez toho se asi žádný sport neobejde. Akorát týmy byly docela oslabeny, protože řadu hráčů skolily různé nemoci, virózy, což bylo znát. Přes chřipkové období byla ale účast slušná. Pak to člověka opravdu nabije, když tři měsíce něco takového připravuje a lidem se to líbí, po akci zatleskají. Je to příjemné.

Už máte v hlavě pátý ročník, který bude polojubilejní?

Něco už v hlavě mám, možná bude trochu jiný model, nějaké zpestření… Ale už nyní jsem chtěl akci zpestřit týmem sponzorů a mediálních partnerů, ale nakonec to kvůli nemocem a pracovnímu vytížení nevyšlo, a tak alespoň někteří, kteří dorazili, nastoupili v jiných týmech. Zval jsem i hokejové legendy jako Martina Procházku nebo Petra Tona, ale nakonec se museli omluvit. Uvidíme, jak to bude vypadat za rok.

Záležet také bude na situaci kolem sportovní haly….

To je další věc. Ale myslím si, že do roka tam ještě případné rekonstrukce probíhat nebudou, takže bychom tam pátý ročník měli ještě stihnout. Rok je ale strašně dlouhý a i když něco v hlavě mám, může se v době intenzivních příprav stát cokoliv. Je to otevřené a uvidíme, jaká bude podpora sponzorů. Za tu současnou jim moc děkuji, stejně jako mediálním partnerům, hráčům, divákům, kteří přišli a v neposlední řadě mojí manželce, která to se mnou do těch padesáti vydržela (směje se). Když jsem se byl podívat na košíky s potravinami, byly úplně plné. Domov Ráček, který si na prodej připravil nějaký sortiment, nestačil ani prodávat. To jsou samé pozitivní věci.

Už jste oslavil svoje kulatiny?

Teď hlavně odpočívám, protože jsem celý rozlámaný, v pondělí jdu zase do práce, ale za týden něco proběhne.