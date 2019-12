Na začátku minulé dekády jste patřil k nejlepším krasobruslařům v republice. Jaké byly vaše krasobruslařské začátky? Zkoušel jste i jiné sporty?

V dětství jsem chodil na veřejné bruslení, kde bylo tenkrát tolik lidí, že se nedalo pořádně učit bruslit. Proto mě dali rodiče do krasobruslařského oddílu, abych se bruslit naučil. A už jsem u krasobruslení zůstal. Žádný jiný sport jsem ani nezkoušel.

Jak jste se dostal ke krasobruslení ve dvojicích, které je oproti jednotlivcům specifické?

Byl jsem osloven trenéry v Brně, jestli bych nechtěl zkusit sportovní dvojice, že pro mě mají vhodnou partnerku. Tak jsem si řekl, že to zkusím. Jednu sezonu jsem dokonce jezdil jak sportovní dvojice, tak v sólové kategorii, a v obojím se mi podařilo získat titul juniorského mistra republiky na republikovém šampionátu v Mladé Boleslavi.



Bavilo vás to ve dvojicích více?

To se nedá takto říci, pořád je to bruslení a to mě baví. Obojí je zajímavé. Sportovní dvojice jsou určité fyzicky i časově náročnější.

Zúčastnil jste se několika mistrovství světa juniorů, ale i evropských šampionátů. Na který vzpomínáte nejraději?

Z juniorských šampionátů asi na ten s v Norsku. Umístili jsme se na jedenáctém místě. S Veronikou Havlíčkovou jsme skončili jedenáctí také na světovém juniorském šampionátu v Ostravě, ale rovněž na mistrovství Evropy v roce 2004 v Budapešti.

Kdy jste se rozhodl, že budete předávat zkušenosti ostatním a stanete se trenérem?

Po mistrovství Evropy v Lyonu. Dostal jsem nabídku trénovat v Rakousku ve Spittalu kousek od Villachu. Založil jsem zde nový klub, který funguje dodnes. Působil jsem tam asi tři roky, ale ke konci, kvůli vystupování v krasobruslařských exhibicích, už nebylo mé dojíždění tak intenzivní. Občas se do Spittalu zajedu podívat i dnes, mám tam spoustu kamarádů.

Netrénoval jste už předtím v Brně?

Chvilku ano, ale jen v rámci praxe na vysoké škole. Bylo to v době, kdy jsem studoval na Masarykově univerzitě tělovýchovu a sport, obor trenérství.

Kde všude jste ještě trénoval?

Především v Německu. V Norimberku, Amberku, Drážďanech, Hirschau a v Rakousku i Japonsku. V Čechách jsem popravdě nikdy netrénoval, až teď v Rakovníku.

Jak došlo ke spolupráci s HC Rakovník?

Rakovník se ozval, že trenérka Elena Liashenko odchází a domluvili jsme se na spolupráci. Jelikož máme dvě děti, chtěl jsem trávit více času s rodinou. I toto bylo důvodem zkusit začít trénovat v Česku.

Co říkáte na závodníky, které jste přebral?

Jsou šikovní a hlavně pracují, což je potom dobrá motivace i pro trenéra. Oproti německým dětem bych řekl, že ty české jsou pilnější a pracovitější. Když jim dám nějaký domácí úkol, tak ho plní a o tom to je. Musí pochopit, že tomuto sportu je potřeba věnovat více, než jen chodit na led. Krasobruslař musí pracovat na flexibilitě, obratnosti, koordinaci, rychlosti, kondici, výbušnosti. Do přípravy patří také balet a tanec. To vše se na tréninku nestihne. S tímto už na led musíte přijít. Musíte to mít v sobě. Proto doporučuji dětem pracovat i ve volném čase. Hodně pomáhá sledovat ty nejlepší a snažit se nejlepším být. To se v Rakovníku daří, a proto se bruslaři zlepšují. Pokud by si přišli trénink jen "odfajfkovat", že přišli, tak se jednoho dne jejich výkonnost zastaví. Na to ale musí přijít sami.

Všeobecným problémem v Evropě je, že si krasobruslaři rychle zvyknou mít trenéra v uvozovkách 'za zadkem'. Vnímáte to také tak?

Určitě. Například v Americe to funguje tak, že se trenér věnuje bruslaři jen par krátkých lekcí týdně. V patnácti minutové lekci zadává bruslařům úkoly, předává zkušenosti, na čem mají sportovci pracovat. Poté chodí jeho krasobruslaři trénovat sami a od počátku se učí pracovat sami na sobě, zlepšovat se a motivovat sami sebe. V tomto chápání je "český bruslař" trošku pozadu, a proto výkonnost našich bruslařů pořád zaostává. Je to spojené i s dnešním nedostatkem trpělivosti dětí, které chtějí mít vše bez práce a nejlépe hned. S tímto problémem se český trenér setkává bohužel i ze strany rodičů, což teamovou práci brzdí.

Kolik vedete v současnosti v Rakovníku dětí?

Máme jedenáct dětí v závodní skupině. Do školičky bruslení chodí dvacet šest dětí. Ty na závody běžně nejezdí, ale občas jich několik na menší závod vybereme. Je ale dobré, že školička funguje. Když jsem do klubu přišel, byly v ní jen dvě děti, teď jich máme o dvacet čtyři více. Právě školička dělá klub a bez ní nelze pokračovat dál. Touto cestou děkuji všem rodičům, ať už v závodní skupině, nebo v naší školičce krasobruslení, že děti podporují a vybrali jim náš klub a náš sport.

Jak často trénujete?

Každý den hodinu a půl na ledě, někdy se povede i více. Ve čtvrtek a úterý trénujeme i dvě a půl hodiny. Děti chodí na led také ráno před školou. Čtyřihodiny týdně věnujeme suché přípravě a ještě, jak už jsem říkal, musí děti pracovat samy, protože i to je málo. Jen v neděli mají volno. Jen toto je cesta ke zlepšování se. V jiném sportu je jen jedna disciplína, ale tady jich je několik… Každý skok, pirueta, krok, program potřebuje spoustu času a trpělivosti, aby se to děti naučily. Musíte si hlídat ramena, váhu a polohu těla, hrany bruslí – je to velice specifický sport.

Kdo všechno kromě vás se ještě krasobruslařům věnuje?

Trénuje také moje žena Emi a ještě Zuzka Heinzová s Hankou Jarošovou. Ty se věnují malým dětem a dělají svoji práci velice dobře. Když je potřeba, Zuzka s námi jezdí rovněž na závody a dvakrát týdně nám pomáhá s dětmi ze závodní skupiny. Velmi nám pomáhá také vedení HC Rakovník, kterému bych chtěl velmi poděkovat. Obzvlášť s panem Veselým je výborná spolupráce. Vždy nám z klubu vyšli vstříc a když každý děláme svou práci, navzájem se respektujeme, posouvá to celý klub i výkony dětí kupředu.

Máte nějaké konkrétní cíle, kam byste se chtěl s dětmi dostat?

Důležité je, aby děti měly nějaké cíle. Trenér je tam jen, aby nějakým způsobem koordinoval, co děti dělají a zda to dělají správně. I když si trenér nějaký cíl vezme do hlavy a nebude ho mít závodník, není možné, abychom nějakého cíle u závodníka dosáhli. Cílem je neustále pracovat, závod od závodu se zlepšovat. Našim krasobruslařům přeji, aby jim vydržela pracovitost, trpělivost a zdraví, a poté je možné dosáhnout svého maxima.