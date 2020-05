Dva měsíce bez sportovního vyžití se rovná délce prázdnin, kdy ale děti mohou sportovat mimo svůj klub. Tentokrát byly veškeré pohybové aktivity omezené a sportu se mohli věnovat v podstatě jen ti, kteří mají doma dostatečně prostornou zahradu. KELTI si uvědomili, že by nebylo špatné pro všechny děti v klubu připravit jakýsi basketbalový restart. „Dvouměsíční přestávka nás všechny oddělila od sportu, a hlavně od naší největší vášně, kterou je basketbal. Považujeme proto za svou povinnost přivítat basketbal opět mezi námi! A jak jinak než zábavou a výzvami, které jsou nedílnou součástí basketbalu, podle nás nejkrásnější hry na světě. Naše basketbalové dovádění bereme i jako malou oslavu basketbalu“ říká s úsměvem zakladatelka klubu KELTI Nové Strašecí Lenka Nikodýmová.

Všem sportovcům chybí utkání a soutěžení. Ani KELTI nejsou výjimkou, a proto bude odpolední program alespoň trochu suplovat atmosféru soutěžního utkání. Neměly by chybět napětí, krásné souboje, pozitivní energie a maximální zaujetí pro hru. Basketball is back!, nebo chcete-li česky Návrat basketbalu!, naplánovali KELTI na neděli 31. května 2020 ve 14:00 do sportovního areálu Na Kocourku v centru Nového Strašecí. „Naším cílem je, aby se KELTI i jejich rodiče, příbuzní i kamarádi celé odpoledne bavili basketbalem. Připravili jsme několik basketbalových výzev, které přinášejí sportovní vyžití, zábavu, napětí i emoce, a to všechno s hudebním doprovodem a komentátorem. Výzvy jsme nazvali Shooting Star, Big 1 Challenge, Skills Track a Lucky Shot. Každá v sobě skrývá určité klíčové dovednosti, ale zpravidla jde o kombinaci nejrůznějších schopností a dovedností, ať už je to driblink, rychlost, přesná střelba i hra 1 na 1. Na závěr pak na základě výsledků jednotlivých výzev vyhlásíme v každé kategorii nejvšestrannějšího hráče. Hlavně si ale od naší akce slibujeme, že děti opět vrátíme herní formou do standardního basketbalového režimu a znovu v nich po více než dvou měsících podnítíme vášeň pro basketbal,“ vysvětluje Lenka Nikodýmová, co by se mělo v neděli v Novém Strašecí odehrát.

Hodně sportovních klubů se obávalo, jak dvouměsíční přestávka zamává s chutí dětí vrátit se zpět ke svému sportu. Česká basketbalová federace například připravila pro všechny malé basketbalisty speciální sérii videí, podle nichž si mohli děti po dobu koronavirové karantény zkoušet různé basketbalové dovednosti a triky. KELTI neupadli na duchu a k tréninku se vrátili prakticky v kompletním složení. „Máme radost, že po zmírnění opatření se nám děti postupně začaly zapojovat do tréninku. Byli jsme zvědaví, kolik dětí se nám vrátí a jsme příjemně překvapeni, že z několika desítek dětí nepokračuje prozatím jen jeden hráč. Za to jsme nesmírně rádi, protože se ukázal charakter KELTŮ a také, že jim basketbal musel chybět. Na Kocourku v neděli přivítáme i děti z basketbalových kroužků ze Stochova a Tuchlovic, s nimiž náš klub spolupracuje. Přijít ale může kdokoli, kdo má rád sport a chce zažít odpoledne plné basketbalu. A i pro příchozí máme připravenu jednu výzvu,“ upřesňuje Lenka Nikodýmová.

KELTI předpokládají, že akce skončí kolem 17:00. V případě nepříznivého počasí by se „Návrat basketbalu“ přesunul do nedaleké haly Bios

PŘEHLED VÝZEV



SHOOTING STAR

- v duelu dvou hráčů rozhoduje, kdo zvládne dát koše ze zvolených střeleckých pozic rychleji



- exhibice: duel trenérů



SKILLS TRACK

- trať, která prověří dovednosti všech KELTŮ v rychlosti, driblinku, přesnosti přihrávky, zakončení zpod koše i střelby



BIG 1 CHALLENGE

- pouze pro kategorii U14

- hra 1 na 1 na 1 koš podle pravidel 3x3

- hráč, který jako první dosáhne 3 košů, vyhrává utkání



LUCKY SHOT

- kdo se jako první trefí z poloviny hřiště – U14

- kdo se jako první trefí ze vzdálenosti mezi trojkovou a středovou čárou – U12

- kdo se jako první trefí z poloviny hřiště – výzva pro příchozí

Zdroj: Jakub Pláteník

text: Jiří NIKODÝM, foto: Jakub PLÁTENÍK