KK Rakovník slaví historický postup do středočeské divize

Redakce

Letošní ročník nejvyšší krajské soutěže KS I. třídy stolních tenistů vyvrcholil víkendovým finále závěrečného play off mezi vítězem základní části KK Rakovník a Sokolem Příbram, který do duelu o postup do středočeské divize postoupil po semifinálovém vítězství nad Královým Dvorem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

KK Rakovník slaví historický postup do středočeské divize | Foto: Miroslav Koloc

Finále, které se hrálo na dva zápasy, začínalo v sobotu v Jandačově sále rakovnické sokolovny a lídr soutěže v něm potvrdil předpoklady favorita. Potvrzující razítko pod postup pak stolní tenisté KK Rakovník otiskli v nedělní odvetě v Příbrami. KK Rakovník - Sokol Příbram 12:6 Po vyrovnaných čtyřhrách domácí začali pomalu a jistě budovat svůj náskok. Hejda ml. sice podlehl Vrátnému, ale Štěpánek, Kolovratník i Lédl byli úspěšní a na 5:2 zvyšovala domácí jednička Kolovratník v pěti setech proti Vrátnému. "Čekáme vyrovnané utkání, rádi bychom si na domácích stolech do příbramské odvety uhráli co nejlepší výsledek a náskok, protože celkové body z obou utkání se sčítají," přál si před zahájením finále Jiří Lédl a jeho záměr se začal naplňovat. Pro hosty sice křesal naději na 6:4 Mráz výhrou nad Hejdou ml., ale Štěpánek porazil příbramskou jedničku Jaroše a právě Lédl si poradil už na 8:4 s Vrátným. Rozhodující náskok KK udržel až do samotného závěru, ve kterém si Kolovratník poradil se Sýkorou a Lédl v dramatických koncovkách zdolal Mráze. Body KK Rakovník - Kolovratník 4, Štěpánek 4, Lédl 3, Hejda ml. 0, čtyřhra Štěpánek-Hejda ml. Fotbalové kluby SK a Tatran Rakovník by se konečně mohly spojit dohromady Sokol Příbram - KK Rakovník 9:9 K nedělní odvetě odjel mikrobus Kanoistického klubu Rakovník i s příznivci v dobré náladě a vracel se ještě v lepší. Debly byly opět vyrovnané, stejně tak dvouhry, ale od stavu 4:4 šli hosté nekompromisně za postupem. Důležitý bod získal Hejda ml. v koncovce pátého setu 11:9 proti Vrátnému, Lédl porazil Mráze a sedmý už postupový bod získal Kolovratník proti Vrátnému. V dohrávané koncovce utkání pak sice domácí získali remízu, která už ale nic neřešila a postup do středočeské divize putoval zaslouženě do Rakovníka. Body KK Rakovník - Hejda ml. 3, Štěpánek 2, Lédl 2, Kolovratník 1, čtyřhra Štěpánek - Hejda. FOTO: Oslabení florbalisté závěrem sezóny dvakrát vysoko prohráli