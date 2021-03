Přímo na kurtu vyhrály Beskydy v hale soupeře jen jednou v sezoně. V rozhodujícím utkání předkola play off v pondělí zvítězily v domácím stánku Aera Odolena Voda, v sérii uspěly 2:1 na zápasy. Jenomže uteklo pár hodin a všechno bylo jinak.

Beskydy, které sportovně odehrály velmi dobrou sérii a volejbalově byly lepší než Odolena Voda, sezonu končí. Domácí, pro které bylo vyřazení obrovským zklamáním, se naopak vrací do hry.

Sportovně technická komise Českého volejbalového svazu byla po utkání upozorněna na nejasnosti. „Týkaly se dokladů, které poskytl tým Black Volley Beskydy," potvrdil předseda svazu Marek Pakosta.

Podle dostupných informací testy na výskyt koronaviru, které tým z Frýdku-Místku dodal, nesplňovaly potřebné náležitosti, nesouhlasily datumově a v podstatě, jak se zjistilo už během utkání (možná dokonce před ním), byly neplatné. „Zápas byl kontumován, do čtvrtfinále postupuje tým Aero Odolena Voda."

„Beskydy vyhrály na hřišti, ale udělaly hrubou chybu. Nemám právo to více komentovat, jde o rozhodnutí svazu a STK. Pravidla by měli všichni dodržovat, v opačném případě přijde trest. I když přiznávám, že po sportovní stránce je to pro soupeře hodně kruté," vyjádřil se trenér Aera Martin Kop k situaci, která jeho týmu překopala plány. Ovšem příjemně. „Dovoluje nám to zahrát si proti Budějovicím. Trénujeme dál a připravujeme se na zítřejší zápas v hale Jihostroje," dodal.

Reakci z Beskyd připojil pochopitelně ohromně zklamaný trenér Jakub Salon: „Mrzí nás to.“

Ale ani on se nepouštěl do žádného hodnocení, ke kterému není z pozice trenéra kompetentní. Deníku se sice s vedením volejbalového Frýdku-Místku nepovedlo spojit, pro idnes.cz ale promluvil manažer klubu Marek Tomáš. „Šlo o to, že pětidenní lhůta, kdy můžeme testy prokázat, nám vypršela v devět hodin ráno v den utkání,“ prohlásil.

Beskydští po sobotním domácím zápase přišli na kliniku, tam ale bylo plno, takže hráče neotestovali. Vedení klubu proto pořídilo samotesty, které jsou schválené ministerstvem. Všichni hráči byli negativní, jenže to nedokázali doložit.

„Je to moje administrativní selhání, ale pokud jde o zdraví, o sport, vše bylo v pořádku. Bohužel jsme jedny testy měli osm hodin po platnosti a druhé jsme neměli oficiálně potvrzené, protože jsme si je dělali sami. Nikoho jsme ale nemohli ohrozit,“ dodal Marek.

Změna postupujícího z předkola upravila čtvrtfinálové dvojice takto: Karlovarsko narazí na Kladno, České Budějovice na Aero Odolena Voda, Liberec si zahraje s Ostravou a Lvi Praha změří síly s Ústím nad Labem. Úvodní zápasy se v halách lépe postavených týmů po základní části odehrají ve čtvrtek.