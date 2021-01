V kolika letech jste začal s boxem?

Box jsem nejprve dělal asi rok nebo dva, ale nebylo to závodně. Spíše se mi ten sport zalíbil, protože jsme se o sebe museli postarat venku sami. Takže jsem si musel vybrat takový sport, který by mě i něco naučil.

Proč jste se rozhodl právě pro box?

V té době jsem se rozhodl proto, jak už jsem řekl, že když jsme chtěli jít ven, tak jsme se museli umět bránit. V 80. – 90. letech byla na Ukrajině taková doba. Podruhé jsem se k boxu dostal až tady v Česku a ten sport mě moc zaujal a rozhodně toho nelituji. Je to krásný sport. Navíc je to jeden z mála sportů, kde člověk musí zvládnout nejen těžkou fyzickou, ale i psychickou stránku své osobnosti. Jste sám mezi šestnácti provazy bez cizí pomoci (kamarádů, rodičů atd.) – a je to souboj muž proti muži. Je to fér. Oba mají stejné rukavice, výbavu a určitě stejná pravidla.

Věnoval jste se ještě jiným sportům kromě boxu?

Ano. Závodně jsem dělal kanoistiku, také jsem hrál basketbal a chvíli jsem se věnoval fotbalu.

Jak probíhá v současnosti vaše příprava, když jsou tělocvičny zavřené?

Teď je to dost těžké. Do tělocvičen nesmíme. Zkoušeli jsme s klukama chodit trénovat ven, ale už to bohužel zakázali i venku, takže máme takovou distanční výuku. Každý trénuje doma na fyzické schopnosti nebo chodí běhat.

Znáte termín, kdy vyrazíte někam na zápas?

Termíny už jsme dostali. Je tam Rakovník, Nové Strašecí, Plzeň, Praha, ale bohužel zatím nevím, jak to vůbec bude se stavem, který v současné době máme. Teď jsem to ani moc neřešil, protože nemůžeme pořádně trénovat a na zápasy je zapotřebí větší příprava, než jen chodit běhat.

Proč jste se rozhodl stát se trenérem boxu?

Nebylo to úplně jen mé rozhodnutí. Pomohl mi k tomu rakovnický trenér Radek Červený a trénovat mě velice baví, takže jsem se rozhodl, že se tomu budu věnovat.

Co byste poradil začínajícím sportovcům?

Ze všeho nejvíce asi pořádně trénovat. Píle, dřina a trénink – to dělá šampiony. Pokud chce být někdo dobrý a mít úspěchy, musí tomu sportu odevzdat vše. Sedět doma, to mistra z nikoho neudělá.

Serhij Korobka



Narodil se 4. března 1971 na Ukrajině ve městě Cherkasy. Od roku 2010 je držitelem trenérské 3. třídy a od roku 2015 je trenérem 2. třídy. V roce 2017 získal Mezinárodní licenci (AIBA) – první hvězdu. Od roku 2015 působí jako hlavní trenér a předseda oddílu FFF Box v Rakovníku, kde vede také kruhové cvičení. Kromě boxu se věnoval závodně kanoistice, ve které získal 2. místo na mistrovství republiky na 500 metrů.

David ŠRÉDL