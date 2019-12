Krajské body putovaly do Rakovníka

Krajský přebor I. třídy ve stolním tenise měl na programu dvoukolo, ve kterém rakovnické týmy KK a KST C hostovaly na zelených stolech v Sedlčanech a Mníšku pod Brdy. Zatímco KK Rakovník dvakrát zvítězil a připsal si šest bodů do tabulky, KST Rakovník C neměl téměř žádnou šanci a po prohrách 4:10 v Mníšku a 2:10 v Sedlčanech je bez bodů na posledním dvanáctém místě.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Tatran Sedlčany B - KK Rakovník 6:10 Hosté bodovali naplno už v úvodních čtyřhrách a stupňovali svůj náskok až na 1:4. Po bodech domácí jedničky Linharta a Kocury sice domácí v polovině zápasu snížili až na 4:5, ale po duelech Šíp - Koloc 2:3, Linhart - Štěpánek 0:3 a Kocura - Lédl 1:3 přišel definitivní zlom ve prospěch Rakovníka a konečné vítězství. Body KK: Štěpánek 4, Lédl 3, Koloc 1, Štengl 0, čtyřhry Štěpánek - Štengl a Koloc - Lédl. So. Mníšek pod Brdy A - KK Rakovník 6:10 Po vyrovnaných deblech se KK dostal do vedení hlavně díky výhrám Lédla a Štěpánka nad O. Fialou, důležitý bod přidal i Štengl proti Horákovi. Za stavu 5:7 si právě Štengl poradil i s Drbohlavem, devátý bod vybojoval Štěpánek ve střetnutí s J. Fialou a desítku potvrdil Lédl ve třech setech nad Drbohlavem. „Dvě výhry nás posunuly blíže ke středu tabulky a věříme v další body hlavně na domácích stolech, které jsme si zatím kvůli rozlosování příliš neužili. Hlavně je důležité, že jsme v obou duelech mohli nastoupit v nejsilnější sestavě," okomentoval výhry na stolech soupeřů předseda KK Rakovník Jiří Holý. Body KK: Štěpánek 4, Lédl 3, Štengl 2, Koloc 0, čtyřhra Koloc - Lédl. Miroslav Koloc Nadějný výsledek pro mladého střelce Přečíst článek ›

Autor: Redakce