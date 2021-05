Miluje práci s dětmi, proto začala nejprve v oddíle vypomáhat s tréninky malých boxerů. S prací s dětmi byla natolik unesená, že začala dojíždět do Prahy do trenérské školy kdysi slavného rohovníka Marka Šimáka, kde si udělala trenérské zkoušky.

V rozhovoru pro Rakovnický deník vyprávěla o svých plánech do budoucna, co ji při práci s dětmi nejvíce baví a jaký další bojový sport ji láká si vyzkoušet.

Martino, jak dlouho působíte na postu trenérky?

Trenérskou licenci jsem získala v loňském roce. Zkoušky jsem si dělala s rakovnickým boxerem Jiřím Kapounem a dojížděla jsem do Prahy do trenérské školy k Markovi Šimákovi.

Co vás vedlo k rozhodnutí stát se trenérkou?

Dříve jsem vlastně chodila na kruhové tréninky a později jsem se začala věnovat také boxu, což mě velice zaujalo. Poté jsem dostala nabídku, že bych mohla vést tréninky dětí a do budoucna máme v plánu založit ženský oddíl boxu. Jelikož jsou v oddíle mezi trenéry zatím pouze muži, tak bychom rádi rozšířili tým o pár žen.

Věnovala jste se i jiným sportům kromě boxu?

Musím se přiznat, že ve škole jsem tělocvik neměla příliš v oblibě, ale jelikož jsem vyrůstala mezi samými kluky, tak od dětství jsem s nimi hrála fotbal a také florbal. Hodně jsem toho najezdila na inline bruslích a později jsem začala navštěvovat kruhová cvičení.

Čím vás box nejvíce zaujal?

K boxu jsem tíhla od dětství, jelikož jsme doma měli boxovací pytel a v televizi jsem sledovala boxerské a sumo zápasy. Často jsem chodila na sportovní akce, které pořádá Radek Červený každý rok, jako jsou boxeři dětem a mnoho dalších.

Co dalšího vás inspirovalo?

Na boxu se mi líbí především adrenalin a je to pro mě zároveň také meditace. Člověk u tohoto sportu krásně vypne a v tu chvíli nemyslí na nic jiného. Někteří lidé si mohou myslet, že je to tvrdý sport, ale není tomu tak. Sice tam je určitá část agrese, ale také u toho musíte hodně přemýšlet. Důležité je umět číst svého soupeře, vychytat jeho pohyby, náznaky a vyčkat na jeho zaváhání. Počkat až udělá chybu a dokázat toho správně využít.

Co vás nejvíce naplňuje při práci s dětmi?

Jelikož mám sama dvě děti, tak všeobecně se dětem moc ráda věnuji. Při práci s nimi se mi líbí taková jejich opravdovost, flexibilita a nadšení. Všichni trenéři se jim snažíme dát najevo takovéto správné kamarádství.

Máte upravený jídelníček? Držíte nějaké diety?

(smích) Diety moc nedržím. V jídle se neomezuji. Spíše jím to, na co dostanu chuť, ale snažím se mít pestrou a vyváženou stravu. Zde v týmu máme také výživového poradce Petra Červeného, který sestavuje jídelníčky pro naše svěřence.

Chystáte se také do ringu?

Do ringu se zatím nechystám, jelikož si myslím, že mám pořád co pilovat. Hlavně různé údery a techniky, ale často na trénincích trénujeme sparringy. Většinou jsou velmi tvrdé, protože boxujeme s klukama, kteří mě vůbec nešetří. Je to dobrá škola a ohromná motivace se neustále zlepšovat a touha se jim vyrovnat. Zápas tedy momentálně neplánuji, ale jak se říká – nikdy neříkej nikdy!

Máte v oblibě i jiné bojové sporty, které byste si ráda v budoucnu vyzkoušela?

Ráda sleduji MMA zápasy, jelikož mám oblíbeného zápasníka Attilu Végha. Kluci u nás v oddíle kromě boxu trénují také jiu jitsu, což jsou zápasy na zemi, takže tento bojový sport bych si ráda určitě vyzkoušela.

Martina Kučerová

Narodila se v Rakovníku v roce 1992. Kromě boxu se věnuje také kruhovým cvičením. Trenérskou licenci získala v roce 2020. V současné době působí na postu trenérky v oddíle TJ TZ Rakovník, kde má na starosti jak tréninky dětí, tak dospělých.

David ŠRÉDL