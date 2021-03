Hned čtyři rakovnické pozemní hokejistky z HC 1972 se vešly do českého reprezentačního výběru žen pod vedením hlavního trenéra Filipa Neussera, který se připravuje na srpnové Mistrovství žen divize B v pozemním hokeji 2021 v pražském Edenu.

Veronika Přibíková (v černém) už dokázala svůj hlad po střílení branek ukázat v rakovnickém i reprezentačním dresu. | Foto: archiv PH

Do únorového přípravného kempu ve sportovním středisku v Nymburce byly vybrány Anna Vorlová, jež se po zkušenostech ze zahraničí vrátila zpět do rakovnického dresu, nejlepší pozemní hokejistka České republiky v anketě Českého svazu pozemního hokeje z roku 2019 Veronika Přibíková a další dvě mladé naděje s reprezentačními zkušenostmi z předchozích let Kateřina Bašová a gólmanka Rozárie Mrázová.