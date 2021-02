Jak dlouho se aikidu věnujete?

Aikido studuji od roku 2008. Začínal jsem v Rakovnickém oddílu aikido, který později změnil mateřskou organizaci a shihana (mistra pověřeného Japonskou centrálou šířit aikido). Pro mě je původní shihan – pan Ichiro Shishiya, nekonečnou inspirací, víc než přítelem, a tak učitele jsem měnit nechtěl. Proto se naše cesty s rakovnickým klubem rozešly. Časem jsem ve spolupráci s MekGym Marka Haunera založil svůj oddíl a dnes cvičíme jak v Rakovníku, tak v Olešné, kde bydlím. V rámci aikida spolupracujeme s plzeňským a královéhradeckým oddílem a kluby ve Švédsku a Polsku. Zůstávám v kontaktu s Petrem Hvězdou, který stál u zrodu rakovnického oddílu aikido.

Čím vás aikido zaujalo?

Hledal jsem možnost volby: nemuset ublížit, abych se účinně ubránil. U jiných bojových umění jsem měl pocit, že ze mě udělají nabitou zbraň, která buď vystřelí nebo ne – a nic mezi tím. Upřímně ani naše zákony nám nedovolují bránit se jakkoliv, ale pouze přiměřeně útoku.

Musel jste aikido použít mimo žíněnku?

Ano, musel. Naučilo mne to, že i agrese může být voláním o pomoc někoho, kdo už neví kudy kam. Způsob, jakým mi právě aikido umožnilo útočníka znehybnit, aniž bych jej udeřil, ho natolik překvapil, že než si uvědomil, že nemá čím, neměl proč útočit. To druhé je samozřejmě podstatné. Vše se nakonec vysvětlilo, když jsme se po čase potkali. Možná jsem měl jen štěstí, ale byla to cenná lekce i pro mne.

Věnoval jste se i jiným sportům?

Jako většina mých vrstevníků jsem toho hodně naběhal po lesích, najezdil na kole a nakopal do balonu. Bojová umění mne táhla od mala, takže jsem se přes různé formy sebeobrany dostal k historickému šermu. Aktivní odpočinek vyhledávám stále. Psychická i fyzická pohoda je bonusem sportovních aktivit na jakékoliv úrovni.

Co vám aikido přineslo?

Především mnoho vynikajících přátel z celého světa, se kterými se shodujeme na tom, že nám aikido změnilo život k lepšímu. Stalo se naší životní filozofií a pomáhá nám i v každodenních situacích najít moderní terminologií řečeno – win – win řešení, kdy nikdo neprohrává. Aikido mi také přineslo velmi moudrého a inspirujícího učitele a nové úhly pohledu na mnoho věcí. V neposlední řadě také životní partnerku, která cvičí aikido o pár měsíců déle než já. Je tedy můj sempai (déle cvičící student), kterého je třeba náležitě respektovat.

Čím je aikido zajímavé?

Především tím, že to není sport, ale budo (japonský výraz, kde BU je složenina znaků pro zbraň a zastavit – DO je cesta, životní filozofie). Zakladatel si nepřál žádnou formu soutěžení, aby se vývoj aikida neubíral nežádoucím směrem. Jako aikidoka (student aikida) tedy nejezdíte po soutěžích, abyste se posouvali po technických stupních nahoru. Místo soutěžení si pomáháme se vyvíjet. Jde totiž o ryze defenzivní bojové umění maximálně využívající kinetickou energii útočníka – proti němu samému. Je také možné studovat tradiční japonské zbraně (např. meč, tyč). Pro pochopení principů je to jako doplněk velmi dobré. Také příliš nezáleží na vaší tělesné konstituci či věku.

Kdy je možné začít?

Třeba i v důchodu, jako můj dlouholetý kamarád z Plzně, který je nyní na mistrovské úrovni. Sny se plní nejen o vánocích.

Čím je ještě zajímavé aikido?

Rozsahem a hloubkou toho, co všechno můžeme zahrnout do studia. Náš japonský učitel a shihan – pan Ichiro Shishiya říká, že technika, dovednost je 20 % celku. Dostanete princip a vy se jej učíte chápat a používat v rámci svých možností a schopností. Své hranice posouváme každý sám.

Ladislav Konopásek



Narodil se 24. listopadu 1977 v Rakovníku. Aikido studuje od roku 2008. Je držitelem 2. danu v aikidu. V současné době vyučuje aikido v klubu MekGym v Rakovníku a také na Olešné, kde zároveň žije.

Co je aikido a jeho historie

Aikido je japonské bojové umění. Je založeno na myšlence neagresivity, asertivity, rozvijí cvičícího jedince po fyzické i psychické stránce tak, aby se jedinec stal vyrovnanou osobností, platnou pro ochranu a udržení svých dobrých ctností společnosti všech lidí. Název je složen ze tří japonských znaků:

ai – harmonie, rovnováha, střed.

ki – energie, záměr, mysl.

dó – cesta.

Historie aikida:

Již na počátku devátého století na císařském dvoře vznikly základy bojového umění, ze kterého později vzniklo aikido. Byly to metody úderů a tlaků na nervová centra ve spojení s páčením kloubů a využíváním pohybu útočníka. Toto umění se nazývalo aikijujutsu a později neslo označení Daito ryu. Kořeny tohoto umění vycházejí z rodokmenové linie starého samurajského rodu Minamoto.

David ŠRÉDL