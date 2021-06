„Bude to na nás trochu větší pres, ale v tom se nemáme na co vymlouvat, protože všichni mají ty podmínky stejné. Chvilku nám bude trvat, než si po té době zvykneme na rozložení formací. Věřím, že jsme natolik schopné hráčky, že se velmi rychle rozkoukáme a vše doladíme tak, jak máme,“ říká před odletem na první letošní mezinárodní misi Řepková.

Na straně reprezentantek, které se tak scházejí téměř po roce, panuje dobrá nálada. „Je skvělé, že se konečně můžeme sejít a reprezentovat. Všechny hráčky se těší,“ hlásí 25letá florbalistka.

A jaké má bývalá hráčka pražského Chodova, kterému v roce 2015 dvěma brankami vystřílela titul v Extralize žen, od finského soustředění očekávání? „Věřím, že naše hra bude také skvělá a předvedeme dobrý florbal. I když to byla těžká doba, tak bylo důležité, že většina soutěží se mohla hrát. Své spoluhráčky z reprezentace jsem sledovala a podávaly skvělé výkony.“

Po dlouhém čekání hned vyrazí národní tým žen na sever. Teď se ale nějaký čas nemohlo cestovat, protože byly uzavřené hranice. Nemůže to být pro některé hráčky limitující? Ta dlouhá cesta? „Já jsem zrovna ten typ, který nesnáší cestování a létání je pro mě za trest (smích). Myslím si, že to nebude překážka. Holky jsou v laufu a těší se, že konečně může být repre. Finsko navíc není tak daleko, takže to bude fajn,“ věří Řepková.

Světový šampionát se koná ve Švédsku. V soustředění v sousedním Finsku však česká florbalistka nespatřuje výhodu v rámci aklimatizace, kvituje však měření se silným soupeřem. „Finsko je trochu jiné než Švédsko. Samozřejmě nám pomůže, že můžeme hrát proti Finkám, ale ty podmínky na MS budou jiné,“ připomíná.

Českou republiku v základní skupině prověří Polsko, Švýcarsko a Lotyšsko. Rhynerovy svěřenkyně si nastavily jasnou metu. „Naším cílem je skupinu vyhrát, i když je těžká. Soupeře ale známe a nemůžeme se navzájem moc překvapit. Pro nás je to ale lepší, že budeme hrát těžší zápasy. Může nám to pomoci do vyřazovacích bojů.“

Řepková za sebou má premiérový ročník ve švýcarské lize, kde oblékala (a bude dál oblékat) dres Churu. „První sezona byla vzhledem k tomu, že byl covid, poměrně dost divoká a kouskovaná. Našeho kantonu se to ale naštěstí tolik nedotklo a mohly jsme trénovat. I když ročník nedopadl podle očekávání, tak jsem byla ráda, že jsme vůbec mohly hrát. Pro příští sezonu ale máme ty nejvyšší cíle,“ hlásí rezolutně dívka z Rudy na Novostrašecku.

Zároveň také přiznává, že jí zahraniční zkušenost může pomoci i v reprezentaci. „Pojedu klidnější. Angažmá v Churu mi dalo hodně jak po sportovní stránce, tak i po té lidské. Myslím si, že už jsem schopná pomoci mladším hráčkám.“

Vzhledem k tomu, že Češky mají Švýcarsko v základní skupině, bude moci předat i pár rad. „Švýcarky hodně dbají na fyzickou přípravu. Pro nás může být výhoda v tom, že nás ve Švýcarsku hraje hodně a můžeme si předat řadu informací,“ říká zkušená reprezentantka. „Ale vše bude záležet jen na nás. Budeme se muset soustředit hlavně samy na sebe,“ upozorňuje.

Výzvu v podobě angažmá v Churu přijala Řepková po řadě úspěšných let na Chodově. Tým z Jižního Města prošel velkou obměnou a nakonec dokráčel až do Superfinále florbalu, kde byl jen 41 vteřin od zisku senzačního titulu. „Sledovala jsem je a gratulovala jsem jim. Holky se nemají za co stydět a výsledek jistě docení,“ vysekává mladičké sestavě poklonu.

„Bylo asi potřeba tu naší generaci obměnit a jsem ráda, že nastoupila nová. Holky ukázaly, že můžou hrát s kýmkoliv a že si vedou skvěle. Doufám, že jejich úspěchy ještě přijdou. Naše éra byla také skvělá, a proto jsem ráda, že i tato generace ukazuje, že může být v budoucnu nejlepší a vydržet na vrcholu i několik let. Lukáš Procházka (trenér žen Chodova – pozn.) vždycky dělal výbornou práci. Třeba jim to příští rok vyjde na zlato,“ přeje si produktivní hráčka.

I když měla svých starostí během sezony dost, našla si chvíli, aby mladý chodovský výběr povzbudila. „Sem tam jsme si napsaly, ale bylo to těžké v tom, že my jsme hrály, zatímco ony ne. Pak když začaly hrát, tak se nám to většinou moc nesešlo. Ale když to bylo možné, tak jsem se snažila je podpořit,“ uzavírá Řepková.

Český florbal