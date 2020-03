Druhá liga přinesla týmu TJ Šanov v loňském roce velký úspěch, kdy se jako nováček soutěže dokázal probít až na čtvrté místo k radosti ikony šanovského stolního tenisu Václava Hejdy. „Začali jsme s cílem udržet druholigovou příslušnost a nakonec nám chybělo jen málo k umístění v nejlepší trojici. Budeme se snažit i v příští sezoně přidat ještě něco navíc, ale každý ročník je jiný,“ uvedl Hejda.

A jeho zkušenosti se ukázaly pravdivé i v letošním ročníku.

Přes velmi dobrý začátek soutěže, kdy Šanov dokázal remizovat na domácích stolech se Studenou a přivézt body i z Mostu, Sedlčan a výhru z Liberce, přišla série porážek a nevydařených zápasů a problémů v základní sestavě. To všechno přineslo současné poslední dvanácté místo v tabulce a už jasný sestup do třetí ligy. Nejvíce bodů v šanovském dresu nasbíral Miroslav Štepka, který se vešel do nejlepší desítky jednotlivců podle úspěšnosti ve dvouhrách.

Obavy už před začátkem podzimní části třetí ligy neskrýval ani vedoucí týmu KST Rakovník Martin Kettner. „Bude to hodně těžké, odešly nám tři hráči ze základní sestavy – Vorlíček do Slaného, Hýža do Strakonic a nadějný Honza Pisár do Sparty Praha, takže pro nás bude úspěch každý bod,“ předpověděl Martin Kettner.

Potvrzením jeho slov je letošní sezona bez jediné výhry, KST Rakovník si připsal pouze dvě remízy s předposlední rezervou Baníku Most a dvanáctá příčka v tabulce znamená očekávanou cestu do středočeské divize.

Na konto rakovnických barev letos připsali nejvíce bodů Přibík, Kettner a Vladimír Štepka.

Miroslav Koloc