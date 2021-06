„Zejména na děti jsme hrdí. Závodí skvěle, je nás už skoro čtyřicet a hlásí se další a další,“ chválí „Lokáčky“ Monika Dobrá z vedení klubu, který trénuje celoročně a připravuje i zimní a letní soustředění.

KRYŠTOF SE DOČKAL NÁVRATU DO ČELA

Kromě Českého poháru a Pražského přeboru se CK Loko Rakovník pravidelně zúčastňuje i Plzeňského PAL Cupu.

Na nové trati v Klatovském boru se v jeho rámci závodilo po pěti letech a přijelo 238 startujících v devatenácti kategoriích. Jelo se na technicky náročné trati a nejobtížnější byl výjezd do prudkého kopce po startu.

Z rakovnických se letos nejlépe vedlo Kryštofu Rybářovi, který vyhrál kategorii 9-10 let a po delší době se radoval z prvního místa. Rozhodl jeho skvělý nástup do třetího okruhu. Za velkým talentem skončili bojovníci Matěj Křižák (6.) a Ondřej Dobrý (9.).

Vedlo se i Martinu Špatenkovi (třetí v kategorii 7-8 let). Ve stejné kategorii byl Radim Křižák devátý a Miroslav Černý 18.. Výtečně jel i Patrik Rek, třetí v kat. do 14 let. Ondřej Kouba dojel dvanáctý. O kategorii výš, do 16 let, byl Samuel Rosa sedmý a mezi juniory do 18 let Patrik Pavlíček dokonce pátý.

Mezi mladšími žáky obsadil Denis Jogl devátou příčku a Radim Dobrý jedenáctou.

Dodejme ještě nejlepší umístění staršího závodníka: veterán Ivo Rybář dojel v kategorii 40 – 49 let na skvělé bronzové pozici. A spolujezdci mu na stránkách gratulovali k prize money 800 korun.

ZLATÍ RYBÁŘOVÉ, STŘÍBRO PRO ROSOVOU

Další závod v Přešticích se konal o uplynulém víkendu a tady Ivo Rybář zářil ještě viditelněji, když kategorii 40+ vyhrál před šéftrenérem CK Loko Robertem Dobrým. Je vidět, že kluci a holky mají kvalitní vedení.

Formu potvrdil další výhrou Kryštof Rybář, za nímž opět skončil 6. Matěj Křižák a devátý Ondra Dobrý. V kategorii 9-10 let má Rakovník skvělé zastoupení a dobře zajeli i další kluci: Martin Pavlíček, David Husák, Ondra Špatenka a David Bidrman.

Další první místo vydřel Patrik Pavlíček mezi juniory, druhá byla mladší žákyně Jolana Rosová, třetí starší žák Patrik Rek a kadetka Adéla Kotlíková. Ne neoblíbené čtvrté příčce dojeli Martin Špatenka (7-8 let) a mezi ženami Martina Rybářová. Vysoko skončili ještě Anna Reková a Miroslav Černý (oba šestí), o příčku výš byl kadet Samuel Rosa, osmý byl Josef Rajs a devátý Radim Křižák.

Teď se klub vydá do Bedřichova k závodu Českého poháru. Tam bude konkurence ještě mnohem těžší.