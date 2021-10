Po roční pauze se v Rakovník opět jel cyklistický závod Loko MTB Cup. Na startu poblíž kynologického centra bylo v sobotu téměř 160 závodníků, kteří se zapojili do podniku, jenž je už několik let součástí Poháru Plzeňského kraje.

Poslední zastávkou PAL CUPu byl Rakovník. CK LOKO Rakovník tu pořádalo poslední díl seriálu. | Foto: Deník/Miroslav Elsnic

Pořadatelé z CK Loko Rakovník se loni snažili marně. Z května přehodili závody kvůli covidu na říjen, jenže to už měli smůlu znovu. Letos se modlili, aby to vyšlo, a povedlo se. I když za čtrnáct dnů by zase měli možná smůlu…