„Mazec! Druhá etapa Rallye du Maroc za námi. Byla to palba od začátku do konce,“ prohlásil Macík po dojezdu v cíli. A že ho společně s posádkou čekal náročný den, což potvrdil i navigátor František Tomášek. „Padalo to tam trošku. Občas jsme se jako …“ naznačoval, že se s kamionem Čendou trošku kymáceli.

Nicméně i on si trať z Tan Tanu do Al-´Ajúnu pochvaloval. „Bylo to hezké! I tady to uměli udělat opravdu technické. I v rychlé etapě bylo pár překvapení,“ prozradil navigátor Big Shock! Racing . Tím myslel zejména duny, které byly od začátku do konce extrémně měkké. „Měli jsme jen tak tak, že jsme to přes to dostali, což bylo důležité,“ podotkl Macík.

Video: Skvělý start v Maroku! Macík ovládl úvodní prolog

Náročnost druhé etapy potvrzoval Tomášek i svou kombinézou, které byla hodně zaprášená. „Jsme trošku jako kominíčci,“ prohlásil. Celá posádka si ale hodně oddechla, že mají třetí závodní den za sebou. „Doufám, že dojedou všichni ostatní, protože to bylo docela náročné,“ přiznal Macík.

Jízda s Čendou začíná! Macík testuje nový kamion na Rallye du Maroc