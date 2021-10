Na úplný závěr sezony se rakovničtí střelci vydali do Újezda Sv. Kříže nedaleko Bělé nad Radbůzou, kde se střílel závod na elektronické terče. Zde Ondra Smolný obsadil výsledkem 589,5 bodu 6. místo, Radek Tichý st. s výsledkem 613,3 bodu skončil také 6. místo a Radek Tichý ml. ve svém dalším osobním rekordu s velkým náskokem zvítězil s výsledkem 626,1 bodu.

Druhý den se střílela královská disciplína - libovolná malorážka 3x40 ran polohově (40 ran v kleče, vleže a vstoje). Zde obsadil Radek Tichý ml. opět ve svém osobním rekordu 1166 bodů velmi pěkné 6. místo. Ondřej Smolný v kategorii dorostu s výsledkem (na celé body) 562 bodů obsadil 60. místo. Na Ondru padla nervozita velkých závodů a několik velkých chyb ho odsunulo do středu závodního pole. Ale vzhledem k tomu, že byl jedním z nejmladších závodníků, to nebylo špatné. Ondra má vše před sebou.

Druhý den se Radek Tichý st. vydal na další závody do Pňovan u Plzně a zde s výsledkem 588 bodů zvítězil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.