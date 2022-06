„Nebylo to nic moc, ale myslím, že výsledek vypadá hůř, než jaká je skutečnost,“ začala své hodnocení trojnásobná mistryně světa. „V rozcvičování jsem šedesát hodila pokaždé, ale pak jsme dlouho čekali na začátek soutěže a najednou to bylo pryč. Už jsem se do toho nedočkala,nevím proč,“ krčila rameny.

Začala moc opatrně

Dvojnásobná olympijská vítězka připustila, že možná začala moc opatrně, což den před závodem avizovala. „Trochu jsem se bála o nohu, kvůli níž jsem nemohla v květnu házet. Skoro jsem neběžela, což při oštěpu nejde. Ani jednou jsem ho správně netrefila. Je to škoda i kvůli divákům, kteří mi přišli fandit. Bylo jich hodně, musím se jim omluvit,“ zmínila.

„Důležité je, že jsem zůstala zdravá,“ pokračovala závodnice žijící v nedaleké Unhošti a kterou v sobotu čeká start na Diamantové lize v Paříži. „Tam už se nebudu bát, věřím, že to bude lepší. Rezervu určitě mám a soupeřky nejsou zase tak daleko. Těším se na další závody, sezona pro mě teprve začíná. Musím to pořádně rozběhnout.“

Jedním z vrcholů mítinku byla čtyřstovka mužů. Nejlépe si rozvrhl tempo duklák Patrik Šorm, který zvítězil za 45,78. „Jel jsem do Kladna vyhrát, a to se mi povedlo. Sice jsem v průběhu závodu trochu ztrácel, ale v rovince se mi to rozeběhlo. Měl jsem tam sílu a za to patří díky i výborným fanouškům,“ chválila české jednička na této trati.

Krskovi udělal čas radost

Domácí naděje Matěj Krsek doběhl pátý, ale s výkonem 46,34 byl spokojený. „Čas mi udělal radost. Je to pro mě výrazné zlepšení proti poslednímu závodu,“ říkal za cílem kladenský talent, který v konci stahoval ztrátu na čelo závodu.

„V plánu jsem měl volnější první tříkilo a pak zkusit soupeře dohnat, a to poměrně vyšlo. Teď si odpočinu, ještě se pokusíme doladit formu a uvidím, na co to bude stačit na mistrovství republiky v Hodoníně,“ prohlásil čtvrtkař, který v posledních dvou letech domácí šampionát ovládl.

Ve stejném závodě žen si zaběhla sezonní maximum 51,57 Lada Vondrová, když podlehla jen Němce Schvabové (51,21). „Ještě to úplně takové, jaké bych si představovala. Trochu jsem se nechala strhnout rychlým tempem soupeřek a úplně mi nevyhovovaly podmínky. Kdyby vyšly, myslím, že mám na to zaběhnout si osobák,“ zmínila loňských 51,14.

Výbornou úroveň měly běhy, jejichž výsledky vesměs znamenaly rekordy mítinku. Na stovce se o to postarala Polka Ewa Svobodaová, která nejkratší distanci prolétla za 11,14. Nejrychlejší osmistovku v Kladně zaběhl Brit James Preston (1:45,38). Statečně bojoval Filip Šnejdr, který finišoval třetí za 1:46,28, což je jeho nejlepší letošní čas.

O rekordy mítinku postarali i výškaři. Ukrajinka Julia Čumačenková předvedla 191 centimetrů, nejlepší český výkon skočila Michael Hrubá 184, což ale stačilo jen na šesté místo. O mužský rekordní zápis 224 se podělili Syřan Ghazal, Mexičan Rivera a Belgičan Camoy.

