„Je to veliký úspěch. Každá medaile kluků i holek z mistrovství Evropy je cenná. Není to už pro nás sice ojedinělé, ale to vůbec neznamená, že je to něco normálního. Pořád je to velká událost. A tohle byl super víkend, protože uspěly také naše starší kategorie," uvedla kapitánka českého výběru Petra Cetkovská, někdejší pětadvacátá hráčka světového žebříčku ve dvouhře.

Češky v domácí hale neprohrály jediné utkání. I finále proti Polkám zvládly bravurně, o výhře rozhodly hned v úvodních dvou singlech. Na čtyřhru tak nemuselo dojít. „Polky předtím vyřadily favorizované Srbky. Věděla jsem, že budou silné. Hrály skvěle," mínila Cetkovská. „Věděly jsme, že Polky na rozdíl od ostatních týmů mají i silného debla. To my také, ale přesto jsme se snažily udělat maximum, abychom čtyřhru už nemusely hrát a titul si zajistily po singlech. To se podařilo," pochvalovala si třináctiletá rodačka z Prahy Veronika Sekerková.

Ta v úvodní dvouhře přehrála Oliwii Sybickou ve dvou setech, odchovankyně plzeňského tenisu Sofie Hettlerová pak zvládla duel proti Barbaře Kostecké. Zlatá radost tak mohla vypuknout. „Hala v Rakovníku je malá, ale útulná a vytvořily jsme si tam s holkama skvělou atmosféru, navzájem si fandily. Specifické bylo, že jsme ve finále potkaly Polky, což jsou shodou okolností na okruhu i naše nejlepší kamarádky. Celý turnaj jsme si vzájemně fandily. Takže po finále jsme měly velikou radost, ale také jsme Polky trochu utěšovaly," popisovala Sekerková.

Mladé Češky zároveň navázaly na stejný triumf, na který dosáhly v listopadu 2021 v kategorii do 12 let. „Teď je holkám okolo čtrnácti, jejich kariéra pořád teprve začíná. Je tam jasný předpoklad, že mají dobře našlápnuto, ale ta cesta je velmi dlouhá a záleží na spoustě okolností. Na zdraví, na citových záležitostech, na tom, aby holky měly okolo sebe správné lidi. Ale tahle medaile je určitě síla, která jim dodá sebedůvěru a motivaci do další práce," mínila kapitánka Cetkovská. Všechny tři hráčky, které dosáhly na titul, také většinu času tráví v zahraničí. „Já už od jedenácti let hraji z 99 procent turnaje pouze v cizině, kde je samozřejmě nesrovnatelně větší konkurence. Stejně to má většina nejlepších holek v našich ročnících. Je to jediná možnost, jak v budoucnu uspět, musíte se potkávat s nejlepšími hráčkami z celého světa," uvažovala Sekerková.

Výsledky českého týmu v Rakovníku:



Česko - Turecko 3:0

(Oliveriusová - Yildirim 6:0, 6:0, Sekerková - Balkan 3:6, 6:3, 6:0, Hettlerová, Oliveriusová - Balkan, Aydemir 4:1, 4:2)



Česko - Francie 2:0

(Sekerková - Langlais 6:3, 6:3, Hettlerová - Bories 6:0, 6:2)



Česko - Polsko 2:0

(Sekerková - Sybicka 6:4, 6:3, Hettlerová - Kostecka 6:4, 2:6, 6:4)

Nikoho z trojlístku Sekerková, Hettlerová a Oliveriusová nechtěla jejich kapitánka po turnaji vyzdvihnout. „Ač je tenis individuální sport, tohle je týmová soutěž. I nominace se dělá podle toho, aby tým fungoval. A holky fungovaly výborně. Samozřejmě je k tomu nutné mít ke každé individuální přístup. Nejsou stejné, liší se a je strašně důležité tuhle psychologii nepodcenit," svěřila se Cetkovská a zkusila porovnat současnost se svou minulostí. „Tedy ani nechci počítat, kdy mně bylo čtrnáct," smála se osmatřicetiletá rodačka z Prostějova. „Leccos se změnilo, teď jsou hráčky trochu jiné než za mých časů, ale myslím, že to hlavní zůstává. Mají sebevědomí, ale zároveň i pokoru. Jsou cílevědomé, mají velkou podporu rodičů. Z pozice kapitánky s nimi na takové akci trávím praktický celé dny, od snídaně až po dobrou noc. A musím říci, že ta práce mě neskutečně baví a naplňuje."

Kdo by však čekal, že si český tým náležitě užil zlatých oslav, mýlil by se. Už v této věkové kategorii se ukazují specifika tenisu, hráčky se prakticky hned rozprchly. „Letím do Stockholmu na turnaj Super Category Europe, kde se opět potkají nejlepší hráčky z celého světa naší věkové kategorie," hlásila Sekerková. „Tohle mě moc mrzelo, vlastně jsme se hned rozutekly. Je škoda, že společně jsme si titul moc neužily, holky si ten úspěch pořádně nevstřebaly. Takový je už v tomto věku tenisový život, pokud ho hrajete na vysoké úrovni. Hráčky si zabalí tašku a mají před sebou další dny na jiném místě," konstatovala Cetkovská.

Ale mladé Češky už zároveň vyhlíží letní sezonu, kdy se v Prostějově uskuteční pro změnu světový šampionát tenistek do 14 let. A jako kapitánka by u toho opět měla být Petra Cetkovská. „Bude se hrát na antuce, tam budou holky ještě silnější. O světové konkurenci až takový přehled nemáme, mimo Evropu se v téhle kategorii moc nejezdí, takže těžko soudit. Ale ta hlavní síla je v Evropě. Takže pokud dokážeme být úspěšní na halovém mistrovství Evropy, je velký předpoklad, že další úspěch může přijít i na světovém šampionátu," prohlásila Cetkovská. „Věřím, že na tohle zlato dokážeme navázat. Bude to složitější, ale jsem přesvědčená, že můžeme uspět. A každopádně to bude další dobré srovnání se světovou špičkou," plánovala i Sekerková.

České tenistky do 14 let ovládly finálový turnaj halového ME - Winter Cup 2023. V Rakovníku slavilo trio Veronika Sekerková, Sofie Hettlerová a Sára Oliveriusová i trenérka Petra CetkovskáZdroj: Sport Invest