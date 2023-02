Vedle domácích nadějí se turnaje zúčastní ještě Německo, Francie, Belgie, Maďarsko, Polsko, Srbsko a Turecko. Hraje se vyřazovacím způsobem a evropské šampionky budou známy o víkendu. „Holky tvoří skvělý tým, dobře se doplňují. Věřím, že se v domácím prostředí vypořádají s rolí favoritek, v kvalifikaci to zvládly,“ říká Cetkovská. „Ale nelze nikoho podcenit. Holky jsou favoritky a každý se na ně bude chtít vytáhnout. Soupeřky proti nám nemají co ztratit. Navíc se hraje v hale, kde to je přece jen jiné než venku. Stát se může cokoliv,“ upozorňuje, že papírové předpoklady bývají vrtkavé, zvlášť v téhle věkové kategorii. Ostatně vzaly za své už v kvalifikačních turnajích. „Některé týmy do finálové skupiny neprošly. Její složení je jiné, než se čekalo,“ pokračuje nehrající kapitánka s tím, že nejméně očekávaným družstvem v elitní osmičce jsou Belgičanky.

Domácí prostředí považuje Cetkovská spíše za výhodu, přestože tuší, že na její svěřenkyně bude velký tlak. „Holky rády hrajou doma, cítí se tady dobře. Lidi jim přejou, vytvoří příjemnou atmosféru, to jim pomáhá,“ doplňuje někdejší 25. tenistka světa, která se sama může pochlubit bronzem z mistrovství světa družstev do 14 let, které se tehdy hrálo v jejím domovském Prostějově.

Nové bydlení na Rakovnicku už stojí i přes osmdesát tisíc za metr

Tentokrát prošly mladé české tenistky kvalifikací, která byla rovněž v Rakovníku, když jasně přehrály Moldávii i Chorvatsko 3:0. V boji o celkové prvenství si pak poradily 2:1 i s Německem, mezi osmičku nejlepších postoupily oba tyto celky.

„První dva zápasy nepatřily k těm nejtěžším, ale s Německem už to byla dobrá zkouška. Byly to pěkné zápasy a holky to zvládly,“ pochvaluje si Cetkovská. Oporou českého týmu v kvalifikačním turnaji byla Veronika Sekerková, která vyhrála všechny tři dvouhry a ve finálovém zápase s Německem získala s parťačkou Sárou Oliveriusovou také rozhodující bod ve čtyřhře. Třetí členkou týmu je Sofie Hettlerová, ve stejném složení budou hrát Češky i o evropský titul.

„Máme velice kompaktní tým, všechny holky jsou na žebříčku v elitní desítce. Umí zahrát dvouhru i čtyřhru, to je velká výhoda. Já jako kapitánka pak můžu volit ideální sestavu pro jednotlivé zápasy,“ těší Petru Cetkovskou. Před finálovým turnajem svému celku věří. „Jsme jeden tým a všechny máme stejný cíl, za kterým jdeme. Chceme vyhrát zlato pro Českou republiku,“ odhodlaně doplňuje nehrající kapitánku Veronika Sekerková, kterou odmala bavilo sledovat na kurtu švýcarskou legendu Rogera Federera.

Sama už byla u triumfu na letním mistrovství Evropy tenistek do 12 let na Korsice. „Byl to nádherný zážitek, moc rády bychom na tento úspěch navázaly,“ zavzpomínala nadějná tenistka z I. ČLTK Praha. Už teď se těší i na letní mistrovství světa, které bude také na domácích kurtech v Prostějově. Týmové soutěže jsou pro ni v jinak spíše individuálním sportu speciální příležitostí. „Nebojuji jen sama za sebe, ale za Českou republiku. Jsme tam tři holky, vzájemně se podporujeme, fandíme si, což je příjemná změna oproti běžným turnajům, kde hrajeme každá za sebe. Cítím i větší odpovědnost a o to víc chci vyhrát, vždycky nechám na kurtu úplně všechno. A když se podaří uspět, tak je to něco nádherného,“ přiznává Veronika Sekerková.

Na závodech v Rakovníku se utkalo přes sto čtyřicet krasobruslařů

Možná i proto jí utkvěly v paměti české triumfy v nejslavnější ženské týmové soutěži Fed Cupu. „Jako malá jsem to moc prožívala. Když mi bylo asi šest let, tak se hrálo finále v Praze a pamatuji si, jak jsem s rodiči strávila celé dva dny v O2 Areně, kde byla úžasná atmosféra a to se mi jako malé holce strašně líbilo,“ vybavuje si a sní o tom, že by jednou podobnou atmosféru chtěla sama zažít. „Celá hala včetně mě tleskala nafukovacími plácačkami. Cítila jsem, jak diváci tlačí holky k úspěchu, to bylo krásné. Tu skvělou atmosféru si pamatuji dodnes. Teď už není samozřejmě tolik času, takže spíš kouknu na nějaký zápas v televizi, ale každopádně vždy moc fandím českému týmu, ať už hrají holky, nebo kluci,“ doplňuje tenistka, která je evropskou šampionkou ve svojí věkové kategorii ve dvouhře i čtyřhře.

Kam povedou její kroky v budoucnosti? Nehrající kapitánka Petra Cetkovská to dotáhla až do světové špičky, napodobí ji některá ze současných svěřenkyň?

Pavel PILLÁR