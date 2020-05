Volejbalový oddíl Rakovník – kategorie minivolejbal a mladší žákyně, se po rozvolnění antikoronavirových opatření postupně začíná připravovat. Do ankety Rakovnického deníku odpovídaly trenérky Zuzana Laňková, Veronika Skoupá a Monika Bechnerová.

Mladé volejbalistky VK Rakovník. | Foto: VK Rakovník

Jak moc vám karanténa ovlivnila sportovní život?

Karanténa a s ní spojené zákazy sportování ve větších skupinách nám sportovní život ovlivnily pouze po stránce zákazu nemoci trénovat pohromadě, scházet se se svými kamarádkami a spoluhráčkami na trénincích. Bohužel nám ukončila předčasně zápasy, na které se vždy moc těšíme. Budeme si tedy muset počkat na nový soutěžní ročník, který by měl začít v září, a všichni si moc přejeme, aby tomu tak bylo. Naše hráčky se shodují, že je to doma pro ně nuda a už by raději chodily do školy a mohly být naplno se svými kamarádkami.