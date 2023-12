/FOTO, VIDEO/ Předposlední podnik letošního Poháru běžců Kladenska a Rakovníka zavedl závodníky do Unhoště, kde pro ně místní Sokol připravil 16. ročník Čertovské 5. A povedl se náramně. Po dlouhé době měli běžci pravé zimní podmínky, které ale na druhou stranu dělaly závod náročnější, což se promítlo do konečných časů.

Start Čertovské pětky 2023 v Unhošti | Video: Jiří Nagy

Mezi muži dorazila první do cíle česká chodecká jednička Vít Hlaváč (AC Tepo Kladno), jeden z tradičních účastníků oblíbeného podniku, který letos přilákal 122 lidí. Mínil, že letošní ročník byl vzhledem k sněhovým podmínkám těžší, ale na druhou stranu i hezčí.

"Dnes to bylo hodně silové," přiznal třicetiletý reprezentant. Vstříc první příčce se vydal v polovině trati. V táhlém stoupání od Černého potoka do Unhoště už běžel sám. Krásně zasněženou krajinou se ale kochat nemohl.

"Spíš jsem se koukal pod nohy, abych se v technicky náročném terénu nezranil," řekl se smíchem a prozradil, že v pondělí rázně změní klimatické podmínky. Letí totiž na dvoutýdenní soustředění na Kypr. " Doufám, že tam bude příprava v kraťasech a tričku," podotkl a dodal, že na Čertovskou 5 se vždy rád vrací.

Kategorii žen ovládla nastupující generace běžkyň. Nejrychlejší byla při svém druhém startu teprve čtrnáctiletá Tereza Ricci z AC Tepo Kladno. Její triumf byl o to sladší, že porazila svoji kamarádku a klubovou parťačku Marii Mikulíkovou.

"Bylo to poprvé v sezoně a hodně si toho cením, protože jsem nečekala, že budu lepší. Dosud mě vždy porážela," řekla a dodala, že se oproti loňsku si ve své kategorii do 34 let o jedno místo polepšila, zatímco její rivalka si zopakovala třetí příčku.

V cíli měla na svoji kamarádku k dobru pouhých šest vteřin, přičemž se mezi ně vměstnala ještě Klára Ničová (MK Kladno), která zaostala o pouhou vteřinu. Do poledního stoupání šla z prvního místa, přičemž jej v bolavých posledních desítkách metrů udržela.

Z běžců Rakovnicka byl tentokrát nejrychlejší Jaroslav Šafařík. Člen týmu Šílenci v běhu Rakovník skončil na 39. místě. Už třiasedmdesátiletý Sláva Pilík z Panského dvora Rakovník skončil 81., ale svou kategorii nad 70 let ovládl o 11 vteřin před Pražanem Petrem Wernerem.

Muži: 1. Vít Hlaváč (20:24), 2. Václav Herbs (20:52, oba AC Tepo Kladno), 3. František Dočekal (MK Kladno, 22:23).

Ženy: 1. Tereza Ricci (25:35, AC Tepo Kladno), 2. Klára Ničová (25:36, MK Kladno), 3. Marie Mikulíková (25:36, AC Tepo Kladno).