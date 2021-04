Jiří Andrle může být vzorem zejména pro mladou generaci. Sám přiznává, že začít s workoutem bylo nejlepší rozhodnutí v jeho životě a díky tomuto sportu si našel velmi dobrý způsob, jak trávit volný čas.

V rozhovoru pro Rakovnický deník vyprávěl o svých přípravách na soutěže, co díky workoutu získal a jakých získaných zkušeností si cení nejvíce.

Jak dlouho se Street workoutu věnujete?

Workoutu se věnuji asi tři a půl roku. Tvrdě trénovat jsem však začal před dvěma lety.

Čím vás tento sport nejvíce zaujal?

Začalo to tím, že jsme jednoho dne šli s kamarádem do posilovny. Při návštěvě posilovny jsme si uvědomili, že to není úplně pro nás. Později jsme se rozhodli, že si půjdeme zkusit zacvičit na workoutové hřiště v Rakovníku a natolik nás tento sport uchvátil, že se mu věnujeme dodnes.

Věnoval jste se ještě nějakým dalším sportům?

Od dětství jsem na sporty příliš nebyl. Spíše jsem jen vysedával doma u počítače a to bylo jediné, co mě doopravdy zajímalo. Jednoho dne jsem si řekl, že je to možná velká škoda a ztráta času, se jen tak poflakovat. Rozhodl jsem se, že začnu se sebou něco dělat. Nejprve jsem začal dělat hodně kliky, dřepy a takové cviky. Nyní jsem k tomu přidal také běhání a chodím boxovat.

Jak probíhá vaše příprava před soutěží?

Na závody jsem se vždy připravoval tak, že jsem si musel sednout a přemýšlet, co a jak budu na závodech předvádět. Sám pro sebe jsem si kladl otázku, zda to má vůbec cenu, nebo nikoliv. Dále si musím promyslet, jakou hudbu si k soutěžení vyberu. Jinak má příprava na závody probíhá tak, že neustále tvrdě trénuji a až poslední den před závody převážně odpočívám a snažím se zregenerovat.

Máte upravený jídelníček? Držíte nějaké diety?

Můj jídelníček vypadá tak, že sním vše co mi přijde pod ruku. (smích) Nikdy jsem se v jídle nijak zvlášť neomezoval, ale snažím se jíst pravidelně po menších porcích.

Víte nejbližší termín závodů?

V současné době je to složitá otázka, jelikož momentálně nikdo neví co bude zítra. Takže vůbec netuším, kdy by nějaké závody mohly proběhnout.

Zažil jste závody, na které rád vzpomínáte?

Pro mě byly úžasné všechny závody, kterých jsem se zúčastnil. Vždy jsem si našel nové přátele a atmosféra byla naprosto skvělá. Takže mám hezké vzpomínky na všechny soutěže.

Koho považujete za svého nejlepšího trenéra? Máte takového?

Žádného trenéra jsem nikdy neměl. Měl jsem vždy kolem sebe dobré přátele, kteří mi ze začátku pomohli úplně se vším a poskytli mi podporu, za kterou jim jsem strašně moc vděčný. Bez nich bych nikdy nedosáhl tak skvělých výsledků, jaké dnes mám.

Máte nějaký úspěch, kterého si ceníte nejvíce?

Ten největší úspěch, který mám je hlavně to, že mohu být hrdý sám na sebe. Jsem rád, že jsem začal sám se sebou něco dělat a nejvíce si cením toho, že jsem poznal spoustu vynikajících přátel. Tohle pro mě znamená strašně moc.

Je nějaký cíl, kterého byste chtěl v tomto sportu dosáhnout?

Přeji si, abych u tohoto sportu vydržel co možná nejdéle a snad nikdy neztratím chuť se workoutu věnovat.

Máte nějaké vzory z oblasti fitness, které vás inspirují?

Ano, vzorů mám mnoho. Jak mezi kulturisty, tak samozřejmě také závodníky, kteří předvádějí ve workoutu výborné výkony a doufám, že mě budou k lepším výsledkům inspirovat i nadále.

Doporučil byste začít s workoutem také ostatním?

Určitě. Workout je skvělý sport a každému ho mohu vřele doporučit. Výhoda je, že můžete cvičit na čerstvém vzduchu a udělat něco dobrého sami pro sebe.

Jiří Andrle



Narodil se 30. července 2002 v Rakovníku. V současné době je členem Street workoutového týmu v Rakovníku. V roce 2019 obsadil 4. místo na závodech v Karviné a roku 2020 se zúčastnil soutěže v Praze na Ladronce, kde se umístil opět na skvělém 4. místě. Kromě Street workoutu se věnuje také kondičnímu boxu.

David ŠRÉDL