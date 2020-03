Nastartuje je výhra do play off?

První jarní kolo hokejbalové I. ligy přineslo na stadion v Rakovníku důležitý duel dvou sousedů v tabulce s ambicemi podívat se ještě do závěrečného play off. Dramatické utkání nakonec přineslo radost i naději do domácího tábora. Rakovník porazil Přelouč 3:1.

CHARITA. Rakovnický hokejbal, to nejsou jen ligové body, ale také charitativní akce. Tou poslední byl Retro hokejbal ve sportovní hale, jehož hlavním organizátorem byl čerstvý padesátník, předseda HBC Rakovník Miroslav Tlustý (uprostřed v dresu) | Foto: Foto: archiv oddílu

Rakovničtí vstoupili do zápasu aktivně a velmi dobře, s nasazením i kreativitou přišly i střelecké šance, z nichž jedinou využil Schnaubelt. Do druhého dějství přišli naopak s lepší formou hosté, ale i díky výborným Gerlichovým zákrokům se jim vyrovnat nepodařilo. To přišlo až s využitou přesilovkou na 1:1. Probuzený Rakovník znovu Jestřáby zatlačil před jejich branku, k nejaktivnějším patřili M. Tvarůžek, Schnaubelt a Sýkora a ve 41. minutě vyraženou Schnaubeltovu střelu dorazil do přeloučské sítě O. Tvarůžek. Ostřelování branky hostů pak pokračovalo, až ve 43. minutě napřáhl Šíma a trefil odkrytý roh branky na 3:1. Závěr zápasu si pak domácí disciplinovaným výkonem pohlídali a dotáhli se v tabulce na svého soupeře na rozdíl jediného bodu. „Kluci si šli pro vítězství s velkým nasazením, dřeli a přidali kvalitu hlavně v první třetině i vůli po gólech a rozhodnutí v závěrečné třetině," byl spokojený trenér Rakovníka Josef Moravec. HBC Rakovník: Gerlich – O. Tvarůžek, Sunkovský, Cafourek, Martínek, Tlustý, Molnár, M. Tvarůžek, Schnaubelt, Míka, Prokop, Sýkora, Šíma, Šiler, D. Nistor, Schierl, Macák, Hubálek. Miroslav Koloc

