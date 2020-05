"Jsem rád, že jsme jako jedni z prvních v republice udělali otevřený závod. Sice jsme museli trochu improvizovat, ale všichni to vzali s pochopením," uvedl jeden pořadatelů z Maratónského klubu Kladno Zdeněk Kučera s tím, že natěšení běžci podali výtečné výkony. "Třeba vítězka žen Katka Kriegelová byla neskutečná. V druhé vlně porazila všechny," dodal.

Na kladenském Sletišti se sešlo 107 běžců, kteří vytvořili silnou startovní listinu, což se promítlo i od výsledných časů. Pod pro mnohé vysněnou hranici 40 minut se dostalo 26 závodníků. "Bylo vidět, že v době karantény všichni trénovali a teď to v nich bouchlo," usmál se Kučera.

Nejrychlejším borcem závodu byl třiadvacetiletý Jan Šmíd z extraligového AC Tepo Kladno (33:13). O pouhé tři vteřiny zaostal jeho o tři roky mladší klubový kolega Zbyněk Malec. Na bednu se vešel ještě český triatlonový reprezentant Tomáš Řenč z triatlonu Slaný, jenž ztratil dalších dvacet sekund.

"Bylo to na mě krátké," se smíchem prohlásil mistr republiky v dlouhém triatlonu. Doplnil, že do závodu šel z plného tréninku, přičemž do šestého kilometru byl v čele. Pak ho ale předběhl druhý v pořadí a posléze na posledním kilometru oba předčil vítěz závodu.

Mezi sedmadvaceti ženami byla nejrychlejší zmíněná Kateřina Kratochvílová Kriegelová z Počerad (37:51). Osmnáct vteřin na ni ztratila druhá Jana Zímová z Maratonského klubu Kladno a třetí doběhla Simona Nekolová rovněž z MK (40:09).

Z běžců z Rakovnicka vyhrál kategorii nad 70 let Sláva Pilík z Panského mlýna Rakovník (44:14). Mezi ženami do 54 let byla nejrychlejší Martina Bradáčová z Lubné, jinak závodnice Maratonského klubu Kladno (42:37). Po čtyřměsíční vynucené pauze se celkově čtvrtá žena vrhla do tréninku v březnu a teď z toho bylo na Lapáku osobní maximum. "Jsem spokojená, protože jsem to čekala horší. Těší mě, že se dostávám do formy," uvedla a prozradila, že jejím cílem pro letošní rok je uběhnout maraton pod 3:10 hod.

Běžci nebudou zahálet ani o nastávajícím víkendu, kdy je čeká další pohárový závod, kterým bude v sobotu Kalsportkros v Kamenných Žehrovicích (6,2 km). Nejprve vyrazí na lesní cesty muži do 49 let (10.00) a pak ostatní kategorie (11.30).

Zdroj: Tomáš Dvořák

Svěřenkyně trenéra Petra Donnera v cíli Běhu Lapákem. Zleva jsou Martina Bradáčová, Kateřina Kratochvílová Kriegelová a Jana Zímová. Foto: Tomáš Dvořák