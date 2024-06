Redakce dnes 08:58

Když se na jihu Čech konala před patnácti lety Olympiáda dětí a mládeže poprvé, středočeští sportovci ji ovládli. A když se tam teď hry vracejí, chtějí na tehdejší prvenství navázat. Motivaci do závodů a zápasů jim dodal nejslavnější český hokejista olympijský vítěz Jaromír Jágr: „Hrajte fair play a nebojte se riskovat. Když vám to nevyjde na této olympiádě, tak trénujte, aby to příště vyšlo.“