V sobotu 10. února vyrazili florbalisté FBC Rakovník do krásné a moderní haly v Chýni, aby se pokusili navzdory četnému počtu absencí zabojovat o potřebné body. Mužstvu ze základní sestavy chyběli zkušení Koláček, Kochánek, Pyskatý a Vyskočil. Tým tak doplnil Svoboda a po dvouměsíční táhlé nemoci na poslední chvíli i Vích. Nestačilo to, oslabený výběr nedokázal ani po třech prohrách najít vítězný recept a i nadále se propadá tabulkou.

Florbalista Rakovníka Štěpán Malý. | Foto: Alžběta Pyskatá

FBC Rakovník - Torza Sorry ASI 4:8 (1:4, 2:1, 1:3)

Na úvod Rakovník čekal druhý vedoucí celek soutěže. Rozpačitý začátek nezastihl Rakovnické v nejlepším rozpoložení, a aniž by se Torza nějak výrazně nadřela, rázem vedla o dva góly. To byl pro Raky klíčový moment, začali hrát kompaktněji, jednodušeji a zaslouženě snížili. Tempo však neudrželi a doslova školáckými chybami darovali soupeři do konce první třetiny ještě dvě branky.

Začátek druhého dějství opět patřil Rakovníku, který stáhl nepříznivý výsledek na jednobrankový rozdíl. Jenže znovu se propadl do šedé zóny a Torza čtyřmi góly definitivně zápas zlomila.

Tomáš Kříček 2+0

Tadeáš Kyncl 1+1

Ondřej Fišer 0+2

Štěpán Malý 1+0

Václav Víc 0+1

IBK Svatý hole Kladno - FBC Rakovník 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)

Druhý zápas odehrál Rakovník s tabulkově vyrovnaným soupeřem a křesal naději na teoretický bodový zisk. U teorie ovšem pouze zůstalo. Přestože první část skončila 1-0 pro Kladno a Rakovník předváděl celkem sympatický výkon, ve druhém dějství už bylo všechno jinak. Na další dvě trefy Kladna ještě dokázal zareagovat Vích střelou z první po nádherné přihrávce Malého, kterým precizní černou prací připravil půdu pro kombinaci Kyncl. Pak už bylo vše v režii Kladna, které převážně několika střelami ze střední vzdálenosti nasázelo 4 branky. Rakovníku nepomohla ani utrápená přesilovka.

Štěpán Malý 0+2

Tomáš Kříček 1+0

Václav Vích 1+0

„Rakovník se i nadále trápí a to jak herně, tak z pohledu vysoké absence. Nepřesvědčivé ofenzivní výkony podtrhává nekompaktní a místy až děravá obrana. Zkušenější hráči se výkonnostně hledají a nejsou mladším hráčům oporou v podstatě v žádném z herních aspektů,“ těžko se hledají pochvalná slova obránci Václavu Víchovi.

FBC Rakovník: Pikeš - Čech, Humr, Vích - Fišer, Kříček, Kyncl, Malý, Svoboda