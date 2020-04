ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Rozhodnutí o ukončení všech florbalových soutěží bylo velmi rychlé. Neříkal jste si, zda nebylo možné chvíli počkat, jak se situace vyvine?

V okamžiku, kdy unie vyhlásila absolutní konec soutěží, to bylo nevyhnutelné. Přeci jen v takovém případě jde především o zdraví hráčů. Subjekt takového formátu, jakým Českým florbal je, nemůže hrát na kdyby. Tudíž s ukončením souhlasím a považuji za naprosto správný krok.

Jaké byly první myšlenky, když jste se dozvěděl tuto skutečnost?

Po sportovní stránce mi bylo líto týmů, které hrály o postup jako například náš dorost. Situace je velmi vážná a vnímám ji jako velkou zkušenost. Ať už pro někoho skončila sezóna o měsíc či dva dříve je teď už nedůležité. Je prostě po sezóně, kdy je potřeba kompenzovat sezónní zátěž. Ale co mám informace, tak se převážná většina snaží udržovat ve fyzické kondici. Věřím, že tato dlouhodobá absence od florbalu bude mít u dětí za následek ještě větší chuť a zápal pro tento sport.

V předchozích ročnících jste díky svým výsledkům vždy postupovali do vyšších lig, pro letošní sezónu to byla již šestá nejvyšší soutěž v České republice. Jaký byl nejzásadnější rozdíl?

Dle předpokladů to byla nejnáročnější soutěž, jakou kdy tým hrál. Tabulka soutěže byla velmi vyrovnaná, v podstatě poslední mohl porazit celek z čela tabulky. Svědčí o tom i bodový rozdíl pouhých 10 bodů mezi třetím a posledním. Soupeři byli oproti předchozí soutěži fyzicky a především technicky vyspělejší.

S jakými ambicemi a taktikou jste vstupovali do nového ročníku?

Soupiska před začátkem soutěže s dvanácti hráči včetně gólmana a dvěma juniory nevzbuzovala v porovnání s ostatními týmy moc respektu. Kladli jsme v přípravě důraz především na fyzickou připravenost. Pro srovnání: všechny výkonností kategorie běžely v září Cooperův test. A byla to právě výborná fyzička, které nám umožnila bojovat o nejvyšší příčky.

Soutěž byla utnuta dvě kola před koncem. Skončili jste na čtvrtém místě za týmy, které jste již v ročníku dokázali porazit. Jste s výsledky celé sezóny spokojeni?

Vzhledem k vyrovnané tabulce mohl být závěr sezóny velmi zajímavý. Ovšem nutno podotknout, že týmy pod námi měly odehráno o dva zápasy méně. Tudíž finální tabulka mohla skončit jakkoliv.

Poslední kola Vás trápila především absence některých hráčů. Přesto jste dokázali být úspěšní a ovládnout první zápasy. Byly to zbytečně ztracené body?

Na to, že jsme leckdy v okleštěných sestavách čelili dvojnásobné a někdy téměř trojnásobné přesile, jsme zápasy po fyzické stránce zvládli na výbornou. Důvodů proher bylo více, nejčastěji však špatná koncovka.

Kde Vás ještě kromě početních problémů tlačila bota?

Největším kamenem úrazu bylo proměňování šancí. V některých prohraných zápasech jsme byli lepším týmem, ale nedávali jsme branky. V letošním ročníku jsme v naší tabulce vstřelili ze všech týmů nejméně gólů a jako čtvrtý tým jsme nejvíce inkasoval.

Kdy začnete s letní přípravou a na co bude zaměřená, pokud již nebudou žádná omezení?

Hráči mají do letní přípravy volno a jejich pohyb závisí čistě na nich. Pokud to okolnosti dovolí, rád bych začal s letní přípravou okolo třetího týdne v červenci. Výsledkem fyzické připravenosti bude opět Cooperův test na začátku sezóny. Během letní přípravy bych se rád zaměřil na výbušnost, rychlost, vytrvalost a posilování. Snad vše dobře dopadne a my se budeme moc adekvátně připravit na nadcházející sezónu.

Alžběta Brabcová