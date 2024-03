Závěrečné dvoukolo své soutěže odehráli florbalisté Rakovníka v Kladně v nafukovací hale v Rozdělově. Rakovničtí hráči chtěli alespoň částečně zalepit pomyslné šrámy, které na nich zanechala nepovedená sezóna. Pozitivní byl určitě návrat obránce Kochánka zpět do sestavy po operaci kolena. Naopak chyběly mladé pušky Kyncl s Malým. Tým bojoval, ale víc než bodík neurval.

Florbalisté FBC Rakovník těsně podlehli DDM Praha i Stochovu. | Foto: Alžběta Pyskatá

FBC Rakovník - FBC Včely DDM Praha 2 5:7 (2:2/2:3/1:2)

Rakovník vstoupil do zápasu na výbornou, když se konečně trefila stálice Fišer. Ač stabilní lídr týmu, čekal na svůj první gól až do posledního kola. Bohužel Rakovník nebyl dostatečně důsledný a svými chybami daroval soupeři snadný obrat. Hrál se vyrovnaný zápas a skóre se přelévalo ze strany na stranu, silné i slabé momenty předváděly oba celky na hřišti. Včely nicméně oplývaly větším pohybem a bojovností. Laxní přístup a jednoduché ztráty stály Rakovník tři body, které si soupeř v závěru zápasu vzal.

Kanadské bodování:

Jakub Koláček 1+1

Lukáš Pyskatý 1+1

Štěpán Somol 1+1

Ondřej Fišer 1+0

Václav Vích 1+0

Radek Humr 0+1

Blue Horses Stochov B - FBC Rakovník 5:4pn (0:3/1:0/3:1)

Hráčům Rakovníka se vstup do utkání proti tradičnímu soupeři vydařil skvěle. Drželi míček na svých holích a po ztrátách následovalo důsledné bránění. V průběhu první třetiny soupeře mačkali na jeho polovině a výsledkem bylo poměrně rychlé vedení 3:0, které odpovídalo obrazu hry.

Těžko říct, co se s hráči po první třetině stalo, ale do zbytku zápasu nastoupil jiný tým, který kompletně ztratil energii, moment překvapení, dokonce i bojovnost. K tomu se přidalo trestuhodné neproměňování šancí. Naopak inkasovaná branka vrátila Stochov do zápasu, co hůř, znamenala ukázkový obrat. Nakonec zápas skončil 4:4, a nájezdy v pátém kole lépe zvládli modří a získali druhý bod.

Kanadské bodování:

Jakub Koláček 2+0

Lukáš Pyskatý 1+1

Václav Vích 0+2

Tomáš Kříček 1+0

Radek Humr 0+1

Sestava: Pikeš/Vyskočil - Kříček, Čech, Humr, Kochánek - Koláček, Fišer, Vích, Somol, Pyskatý

Lukáš Pyskatý: „Sezóna se nepovedla a je potřeba si nasypat popel na hlavu. V mnoha zápasech chybělo štěstí, ale na to se to nedá svádět. Důležité je, že jsem měl pocit, že s tím všichni chtějí něco udělat, aby se to příští rok neopakovalo. Určitě bude potřeba dost věcí změnit a tou první musí být jiný tréninkový proces, jelikož laxní přístup z něj, se následně promítnul do naší hry. Druhá věc je určitě šíře kádru, na které je postavený A tým a určitá konkurence od hráčů z B týmu.“